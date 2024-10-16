Татарстану в 2,5 раза урезали квоту на временное проживание мигрантов

Фото: © «Татар-информ»

Республике Татарстан в 2,5 раза сократили квоту на временное проживание иностранных граждан — с 250 разрешений в 2024 году до 100 в 2025-м. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение Правительства РФ сообщает ТАСС.

Аналогичное сокращение квоты ждет Башкортостан. Еще в 2023-м на каждую из соседних республик приходилось по 500 разрешений на временное проживание иностранцев.

В целом по России число разрешений на временное проживание мигрантов в будущем году уменьшится почти вдвое — с 10 595 в 2024-м до 5500 в 2025-м.

Больше всего разрешений традиционно получат Москва и Московская область — 1000 и 350 (по сравнению с 1500 и 750 в текущем году). Для Санкт-Петербурга квота уменьшится с 300 разрешений до 200.

Агентство замечает, что на протяжении последних пяти лет размер квоты снижается год от году: в 2021-м было выделено более 39 тыс. разрешений, в 2022-м — около 19 тыс., в 2023-м — 13,5 тыс. По данным Правительства, регионы используют лишь небольшую часть положенных им квот (за семь месяцев 2024 года было использовано лишь 20,4% разрешений).

Помимо основной квоты, кабинет определяет резерв квоты, который тоже распределяется между субъектами Федерации. В будущем году он составит 1650 разрешений по сравнению с 3178 в текущем.