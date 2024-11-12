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Татарстану удалось «переманить» выставку Coffee Tea Cacao Expo из Москвы
В Казани впервые пройдет выставка Coffee Tea Cacao Expo, которая совпадает по датам с форумом «РОСТКИ» и станет его частью. Об этом сказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, отвечая на вопрос «Татар-информа».
«В пятитысячном павильоне [в «Казань ЭКСПО»] организована большая выставка Coffee Tea Cacao Expo. Это мероприятие у нас привлеченное, оно много лет проходило в Москве. Мы его, можно сказать, переманили сюда, что я тоже считаю очень здорово», – прокомментировала Минуллина.
На одной площадке соберутся поставщики, производители кофе, чая, какао, а также владельцы кофеен.
«Там застроен конференц-зал, где будут проходить презентации, мастер-класс и дегустации, кофейные и чайные чемпионаты, отборочные этапы премии «Бариста года». Порядка 70 компаний-экспонентов в этом пятитысячном павильоне», – добавила глава АИР РТ.
При входе в павильон – три зоны для чаепитий: китайская, русская и татарская.
«Конечно, в татарской комнате как без чак-чака? Не обойтись. Естественно, мы заготовили чак-чак в нужном количестве, надеемся, что он обязательно понравится китайцам. Плюс у китайцев есть очень похожее блюдо. Оно готовится в одной провинции, но многие китайцы его знают», – заключила Минуллина.
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