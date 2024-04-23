«Татарстану привет!»: взявшие центр Очеретино бойцы РФ передали привет родным – видео

Первые записи из населенного пункта Очеретино в Донецкой области, большая часть которого была освобождена российскими военнослужащими, начали появляться в соцсетях.

На кадрах российские штурмовики, в числе которых есть и бойцы из Татарстана, передают приветы родным и близким из центра поселка. Также есть видео, где военнослужащие РФ устанавливают флаг на одним из административных зданий поселка.

По данным репортера ВГТРК Андрей Руденко, который также поделился одним из вышеупомянутых роликов, взятие Очеретино стало возможным после бегства одной из бригад ВСУ с данного направления.

«Несмотря на объявленную помощь со стороны Запада, настроения в рядах военных киевского режима упадническое. По данным украинских сми, с начала СВО самовольно покинули боевые части порядка 100 тыс военнослужащих», – написал журналист в своем телеграм-канале.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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