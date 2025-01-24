Татарстану предложили стать первым киберустойчивым регионом в России

В рамках итоговой коллегии Министерства цифрового развития Республики Татарстан озвучено предложение сделать республику первым цифровым киберустойчивым регионом России.

С такой инициативой выступил генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров, рассказав о собственном опыте прохождения кибериспытаний и повышения защиты от хакеров, а также планах выстроить на его основе киберустойчивый ИТ-ландшафт в Татарстане.

«В республике есть сильные компании, работающие в области кибербезопасности и есть успешный опыт внедрения систем инфраструктурной безопасности в госорганах и на предприятиях региона. Настало время сделать следующий шаг - консолидировать все эти возможности, чтобы на базе Республики Татарстан создать первый киберустойчивый регион в РФ. Мы уже прошли сложный путь и готовы оказывать экспертную и техническую поддержку», - отметил Гузаиров.

«Тема кибербезопасности очень важная. Мы видели активность хакеров во время крупных мероприятий - БРИКС, Игры будущего и других. Наши системы безопасности тогда сработали серьезно. Однако необходимо всегда быть на шаг впереди. Давайте рассмотрим это предложение более подробно», - ответил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, поручив проработать соответствующие проекты.

Предложение поддержал и министр цифровизации РТ Айрат Хайруллин, отметив, что хакерские действия несут огромную угрозу для ключевых секторов экономики Татарстана. Глава профильного ведомства обещал сформировать комплексный подход, включающий выстраивание концепции кибербезопасности в организациях и развитие отраслевых образовательных проектов.

Процедура предусматривает проверку региональных ключевых ИТ-сервисов в режиме кибериспытаний – они должны устоять под натиском неограниченного количества независимых исследователей кибербезопасности (белых хакеров), пытающихся произвести легальный взлом систем за вознаграждение. Ключевым партнером республики в подготовке и проведении кибериспытаний может стать ИТ-компания Innostage, провайдер цифровой устойчивости.

Innostage специализируется на комплексных проектах в сфере кибербезопасности и системной интеграции, оказании SOC-сервисов, ИБ-аудитов. Innostage разработала уникальную методологию киберустойчивости CyberYool, которую активно применяет в обеспечении цифровой защиты заказчиков и собственной инфраструктуры. Методология позволяет повышать уровень информационной безопасности, оценивая результат в понятных бизнес-метриках.

На сегодняшний день одной из самых передовых и объективных форм проверки цифровой устойчивости бизнеса российским экспертным ИБ-сообществом признаются открытые кибериспытания. Innostage стала первой компанией, прошедшей кибериспытания и устоявшей против тысячи этичных хакеров. Успешное прохождение полугодовой программы (с мая по декабрь 2024 года) на платформе Standoff Bug Bounty подтвердил сертификат АО «Кибериспытания».

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