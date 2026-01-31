Татарстану предложили создать международную систему переводов на основе «Хавалы»

Фото предоставлено Рустамом Хабибуллиным

Руководство Российского делового центра в Афганистане предложило в рамках развития исламского банкинга освоить расчетную систему «Хавала».

«Евросоюз в очередной пополнил свой "черный список", внеся в него Россию. Это может привести к повышению стоимости транзакций с российскими банками и увеличению расходов по экспортным торговым платежам. В этой ситуации осваивание расчетной системы "Хавала" может быть выходом из создавшегося положения», – поделился с журналистом «Татар-информа» глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

По его словам, еще три года назад Президент России Владимир Путин предлагал создать новую систему международных переводов на основе «Хавалы». Но до сих пор работа в этом направлении не начата.

«Эта система применяется в расчетах между Афганистаном и Ираном, а также в странах Ближнего Востока. Сейчас Татарстан активно занимается развитием партнерского (исламского) банкинга в России. И в Татарстане вполне можно было создать пилотный проект по созданию международной системы расчетов на основе "Хавалы". Это даст большой импульс в развитии торгово-экономических взаимоотношений и взаимовыгодных расчетов со всеми исламскими странами», – подчеркнул Рустам Хабибуллин

«Хавала» – это неформальная расчетная система, которая появилась на Ближнем Востоке в Средневековье, задолго до появления банковской системы в Западном мире. Главная особенность этой системы в том, что все финансовые операции выполняются без всяких документальных подтверждений, вся работа строится на доверии участников процесса.

Например, с 2012 года иранские банки полностью отключены от SWIFT-переводов. Полное торговое эмбарго США препятствует нормальному торгово-денежному обороту Ирана. Поэтому с некоторыми государствами у Исламской Республики продолжается расчетный обмен на основе «Хавалы».