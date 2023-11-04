Татарстану осталось завершить ремонт менее 1% домов до конца года

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Татарстану осталось менее 1% до полного завершения программы капремонта многоквартирных домов на 2023 год. В работе остаются шесть объектов, процент выполнения работ на них превысил 90%, заявил на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

По данным Айзатуллина, полностью завершено обновление 720 домов, в 96 из которых были заменены 257 лифтов. 17 зданий в четырех муниципалитетах были сданы за прошедшие две недели.

Кроме того, министр рассказал о ходе реализации программ по строительству и ремонту объектов в разных сферах. Так, обратил внимание он, полностью завершен ремонт дошкольных образовательных учреждений — на этой неделе строители сдали последний из семи детсадов в Казани.