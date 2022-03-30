В Татарстане предложили увеличить число работающих в республике НКО

На территории Республики Татарстан нет достаточного количества некоммерческих организаций. На это обратила внимание директор АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» Зульфия Сафина.

«Есть несколько причин, по которым на территории некоторых муниципалитетов республики — очень малое количество некоммерческих организаций. Кто-то не умеет писать заявки, кто-то не знает, как впоследствии отчитываться, а кому-то страшно, что за их соцсетями будут постоянно наблюдать», — отметила докладчик на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ.

«Это то проблемное поле, с которым Республике Татарстан нужно непрерывно работать», — подчеркнула вместе с тем Сафина.

В январе прошлого года Фонд президентских грантов начал проводить конкурсы среди регионов на софинансирование социально ориентированных некоммерческих организаций. Размер субсидии равен той сумме, которую заявитель сам выделяет на поддержку СОНКО.

В 2022 году на поддержку деятельности НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества, в Татарстане выделено более 53 млн рублей.