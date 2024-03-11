Татарстану не хватает фермеров - рассказываем, в чем причина

В РТ не хватает 148 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) по итогам 2023 года. Причем прогнозируется и дальнейшая убыль фермеров.

Среди причин такой «убыли работников» отмечают закрытие КФХ. Так, в 2023-м их закрылось в 4 раза больше, чем открылось. Больше всего хозяйств ликвидировали в Рыбно-Слободском, Кукморском, Сармановском, Муслюмовском, Бавлинском, Азнакаевском, Агрызском, Арском, Альметьевском, Менделеевском и Спасском районах, пишет газета «Республика Татарстан».

Как выяснилось, из 148 фермерских хозяйств 64 закрылись потому, что решили переквалифицироваться в личные подсобные. Ведь пару лет назад именно ЛПХ получили приоритет в плане финансовой поддержки от республики, а без поддержки КФХ не обойтись.

Вторая причина ликвидации также связана с бюджетными средствами. По условиям грантовой поддержки КФХ после получения от государства определенной суммы должно проработать не менее пяти лет. Когда данный срок закончился, те хозяйства, которые «не встали на ноги», были закрыты.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров попросил разобраться в проблеме председателей районных ассоциаций фермеров. Также он потребовал оперативно реагировать на возникающие проблемы у действующих фермеров, сообщать о них министерству и республиканской Ассоциации фермеров.

«Мы всегда открыты к диалогу и готовы оказать необходимую помощь», – подчеркнул спикер.