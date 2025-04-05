Татарстану на нацпроект по продовольственной безопасности выделили 4,1 млрд рублей

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В Республике Татарстан в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» реализуется 2 федеральных проекта: «Кадры в АПК» и «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств».

Важным шагом на пути к развитию человеческого капитала в агропромышленном комплексе республики является новый федеральный проект «Кадры в АПК», в 2025-2027 гг. финансирование которого составит 3,12 млрд рублей. При этом необходимо отметить, что Республике Татарстан, по сравнению с другими регионами РФ, в 2025 году выделили наибольший объем бюджетных средств – 635,6 млн рублей. Общий объем финансирования составляет 804,5 млн руб. Об сообщили в Минсельхозе РТ.

Реализация проекта направлена на создание «бесшовной траектории» – подготовки кадров от школьной скамьи до предприятий агропромышленного комплекса, что будет способствовать формированию системы, объединяющей образовательные учреждения и бизнес.

В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» на 2025 год предусмотрены следующие меры государственной поддержки:

– возмещение 90% затрат на реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию и (или) оснащение оборудованием объектов среднего профессионального образования, что позволит обеспечить эффективную практическую подготовку специалистов;

– создание агротехнологических классов на базе общеобразовательных школ в муниципальных районах республики. В них будет выстроена современная модель профильного образования, предусматривающая углубленное изучение таких предметов, как биология, физика, химия, математика, основанная на тесном сотрудничестве работодателя, школы, организаций СПО и высшего учебного заведения;

– в целях поддержания научных и научно-педагогических работников, вовлеченных в реализацию ключевых проектов в сфере АПК, в рамках федерального проекта инвесторам предоставляется возможность строительства или приобретения жилья.

Механизм реализации предусматривает возмещение 90% затрат, направленных на строительство или приобретение жилья, которое предоставляется специалистам агровузов по договору найма жилого помещения;

– Выплаты стимулирующего характера научным сотрудникам высших учебных заведений и учителям агротехнологических классов, привлеченных к обучению в сельских школах.

При этом возмещаются 90% затрат инвесторов на выплаты специалистам агровузов, и 95% на выплаты учителям вовлеченных в агротехнологические классы.

Также запланировано участие в федеральном проекте «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств». Общий лимит финансирования на 2026-2027 гг. составляет 1,026 млрд рублей.

Данный проект направлен на развитие технологий и производства, необходимых для обеспечения безопасности пищевых продуктов и повышения их качества, в рамках которого запланированы затраты на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.