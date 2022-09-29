В Самару с пересадкой в Душанбе: как добраться из Казани до городов Поволжья

Добраться из Казани в соседние регионы зачастую можно только на автобусах. Альтернатива – продолжительные поездки по железной дороге. Сколько стоит доехать из столицы Татарстана в близлежащие субъекты, сколько на это потребуется времени, и почему самолеты никогда не станут массовым вариантом для межрегиональных поездок – в обзоре «Татар-информа».

Для организованных туристических групп операторы собирают людей в комфортабельные автобусы. Но регулярные межрегиональные перевозки пока далеки от идеала Фото: © «Татар-информ»

«Регулярные межрегиональные перевозки пока далеки от идеала»

Татарстан граничит с четырьмя регионами – Башкортостаном, Марий Эл, Удмуртской и Чувашской, а также с четырьмя областями – Кировской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской. На расстоянии примерно в 500 км от столицы Татарстана расположены такие города как Самара и Уфа (оба – миллионники), Киров, Ульяновск, Йошкар-Ола, Ижевск и Чебоксары, а чуть подальше – еще и Оренбург. Со всеми из них у Казани выстроены многочисленные связи – из соседних регионов к нам переезжают на постоянное место жительства, а также за покупками и развлечениями, отправляют детей на учебу в вузы и техникумы. С каждым годом растут и турпотоки, причем не только групповые, но и индивидуальные – в Свияжск, Болгар и в саму Казань.

Но, как ни странно, транспортные связи у столицы Татарстана отлажены далеко не по всем направлениям – по крайней мере, если рассматривать сегмент людей, перемещающихся не на личном автомобиле, а на общественном транспорте. А со многими из перечисленных городов – связи вообще оставляют желать лучшего: по маршрутам ходят устаревшие автобусы, поезда можно найти только с многочасовыми пересадками, а самолеты – лишь через Москву или Санкт-Петербург. Конечно, организованные туристические группы операторы собирают в комфортабельные автобусы. Но регулярные межрегиональные перевозки пока далеки от идеала.

Фото: © «Татар-информ»

«Татар-информ» изучил, как можно сейчас добраться из столицы Татарстана до соседних административных центров. Мы рассмотрели три основных вида общественного транспорта – самолет, поезд и рейсовый автобус. В некоторые города, например, в Чебоксары, в навигацию этого года можно было прокатиться еще и по воде. Но все же признаем: водный транспорт остается не только сезонной, но и экзотической игрушкой. А потому о нем говорить пока не станем.

Для начала опишем степень удаленности городов из нашего списка от столицы Татарстана. Дальше всех расположен Оренбург, ехать до которого на личном автомобиле (если верить сервису «Ру.Дороги») придется больше 10 часов (видимо, сервис указывает только «чистое» время, без остановок за заправку и туалет). Сервис Ati.su на такое же примерно расстояние закладывает уже 12 часов, называя этот маршрут еще и «быстрым». На втором месте – Уфа. До столицы соседнего Башкортостана на своем авто дорога займет семь-восемь часов. Замыкает тройку отдаленных от Казани соседей Киров – Ati.su выдает на дорогу 7 часов 50 минут, а вот «Ру.Дороги» – почему-то на два часа меньше.

В отдельную группу выделим Самару и Ижевск: время поездки до них займет около пяти часов. Наконец, третья группа – это ближайшие к Казани административные центры двух республик: до Йошкар-Олы и Чебоксар сервисы выдают порядка двух часов дороги, а также одной области – до Ульяновска ехать придется около трех часов. Но если своего автомобиля нет, а тратится на междугороднее такси не хочется – какие есть альтернативы?

До Самары из Казани можно добраться по воздуху всего за 55 минут (перевозчик – «ЮВТ Аэро»). Есть и много рейсов с пересадками не только в Москве, но даже в Душанбе! Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Прямые поезда до Самары из столицы Татарстана не ходят, хотя ранее у РЖД был рейс

В пятницу, 30 сентября, до Самары из Казани можно добраться по воздуху – за цену от 2 тыс. 447 рублей (перевозчик – «ЮВТ Аэро») и всего за 55 минут (без учета, конечно, времени на дорогу до аэропорта и предполетный контроль). Но с вылетом в 18.30. У этой же авиакомпании есть и другие рейсы в Самару, в том числе и утренние, но в другие дни. А на 18 октября сервис «Яндекс.Расписания» (здесь и далее будем использовать именно его данные) показывает еще один возможный вариант – рейс от «Ютэйр»; причем так как эта авиакомпания летает не на Bombardier CRJ200, а на Boeing 737-500, перелет займет всего 40 минут (опять же – речь про «чистое время»). В остальном – если вы любите небо – то есть много рейсов с пересадками не только в Москве, но даже в Душанбе!

Прямые поезда до Самары из столицы Татарстана сейчас не ходят, хотя ранее у РЖД был рейс, выезжавший в 18.20 и приходивший на конечную станцию в 04.40. Не самое, конечно, удобное «окно» в сутках. Но и его отменили в пандемию, да так в расписание и не вернули. Вариант с пересадкой в Сызрани займет минимум 16 часов 45 минут, он будет интересен только истинным фанатам железной дороги.

Естественно, есть до Самары и автобусы – на 30 сентября целых семь рейсов. Первый выезжает из Казани в 6 утра, последний в 20.15, причем сесть можно с разных вокзалов – как Центрального, так и Южного, и даже от ресторана «Вкусно и точка» (бывший «Макдоналдс»), расположенного недалеко от железнодорожного вокзала «Казань-1» (еще одна крупная посадочная площадка в межрегиональном сообщении). Впрочем, «Яндекс» предлагает билеты не на все эти рейсы (цены – от 1070 рублей). Более того, если зайти на сайты самих автовокзалов, или воспользоваться сервисами вроде Busfor, вариантов выезда можно будет найти и больше (это работает на любом направлении). Но стоит быть готовым к тому, что не все они сработают – автобусы часто отменяют «по техническим причинам». Справедливости ради – если билет вы купите через «Яндекс» – деньги точно вернут и даже принесут личные извинения.

Однако такая поездка точно не покажется комфортной. По времени на перемещение между Казанью и Самарой уйдет восемь часов, с остановками в Нурлате и на более мелких станциях, а также постоянной сменой пассажиров (некоторые водители вообще подрабатывают на муниципальных маршрутах, подвозя пассажиров буквально между деревнями). Сами автобусы – как правило, побитые жизнью модели марок MAN или Hyundai, с просиженными креслами, сломанными откидными механизмами и подлокотниками, и даже – реальная история! – текущей с потолка воды (если в дороге попадете под дождь). С учетом разницы во времени с Самарой (плюс один час) трансфер растянется даже на большее время. Интересно, что при поездке в обратную сторону тот же эффект перехода через часовые пояса вообще не ощущается. И, конечно, смотаться одним днем в соседний город таким образом не получится (такая опция доступна только владельцам личных авто).

В разработке находится запуск нового пассажирского поезда сообщением «Уфа – Казань», время в пути которого составит 15 часов. Это будет так называемая «гостиница на колесах» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Из Казани в Уфу планируют запустить «гостиницу на колесах»

С Уфой у Казани разница во времени еще больше – плюс два часа. Прямых поездов между столицами двух братских республик до сих пор нет. Попытки запустить такое сообщение предпринимались, и неоднократно, но всегда заканчивались провалом. Причина – время в пути занимало минимум 21 час. Автобус в этом поединке выигрывал без боя. В 2017 году первый заместитель начальника куйбышевского филиала Федеральной пассажирской компании Дмитрий Битюков объяснял это так: «Существующая железнодорожная инфраструктура позволяет доехать на поезде из Уфы до Казани за 14 часов, а поездка на автобусе занимает 7–8 часов. Поэтому пока это нерентабельно».

В январе этого года начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев рассказывал, что «для удовлетворения потребности населения в транспортных связях между Башкортостаном и Татарстаном» в разработке у монополии находится запуск нового пассажирского поезда «Уфа – Казань», ориентировочное время в пути которого составит 15 часов (с дальнейшим целевым значением – 12 часов). «Это будет так называемая «гостиница на колесах». Поезд будет отправляться вечером из Уфы и прибывать в Казань утром», – говорил Дмитриев. А глава Башкортостана Радий Хабиров тогда добавлял, что «это очень интересный поезд будет, с национальным орнаментом, татарским и башкирским, украшающим вагоны».

Впрочем, с тех пор никаких реальных подвижек в этом вопросе не случилось. Удобной связи двух столиц по железной дороге мешает и тот факт, что Казанский участок относится в Горьковскому филиалу РЖД, а инициативу запуска поезда из Уфы проявляли в Куйбышевской дороге.

«Прямой» самолет из столицы Татарстана в столицу Башкортостана вылетает 30 сентября в 14.20, время в пути займет 1 час и 25 минут, стоимость билета начинается от 5885 рублей. Как и с Самарой, есть, конечно, много других вариантов, но с пересадками в Москве и Санкт-Петербурге.

«Яндекс» выдает 25 автобусных рейсов – первый уходит в час ночи, последний – в 23.51. В основном – от Восточного автовокзала, но есть рейсы и с Центрального, и с Южного. Если билеты покупать заранее, рейсов можно найти и больше. И это доказывает, насколько действительно востребовано направление. Но, как и до Самары, такие поездки – для людей, не имеющих проблем со спиной, а также обладающих бесценным навыком спать в стесненных условиях: восемь часов, плюс-минус час, тряски по трассам с кучей стоянок. Зато стоимость билетов щадящая – начинается от 1,5 тыс. рублей.

До самого отдаленного административного центра из тех регионов, что с Татарстаном граничат – Оренбурга, разница во времени с которым такая же, как с Уфой. Можно долететь на самолете. Правда, на 30 сентября у «ЮВТ Аэро» вылетов в этот город нет; ближайшие рейсы назначены на 29 сентября или 2 октября. Слоты – или сразу после полуночи, или в 6.20, время в пути займет примерно час (плюс минус 5 минут), стоимость билета стартует от 3296 рублей.

Прямых поездов между городами нет, но есть четыре автобуса – три выезжают от Центрального автовокзала (первый – в 6.20, последний – в 9.30), и еще один – в 6.35 – от Южного. Стоимость – от 2,2 тыс. рублей. Дорога займет 12-14 часов, так что такая поездка даже в сравнении с трансферами до Уфы или Самары покажется настоящей пыткой.

«Крупнейшие агломерации республики – Казанская, Набережночелнинская и Нижнекамская – не имеют удобного железнодорожного сообщения Фото: © «Татар-информ»

«Сначала нужно тщательно просчитать пассажиропотоки»

Председатель Союза пассажиров России, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Кирилл Янков считает, что самолет останется самым дорогим вариантом трансфера даже при том, что цены на местные перелеты в ПФО обычно субсидируют регионы. К примеру, в 2021 году, по данным Минтранса РТ, перевозчики «в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом» получили 546,6 млн рублей субсидий из республиканского бюджета, а «ЮВТ Аэро» на те же цели – еще и 493,4 млн рублей из федерального. «Этот вид транспорта не сможет стать массовым. Но хорошо, что самолеты по некоторым направлениям все же летают. Для деловых поездок они точно будут удобны, но для массового пассажира не подойдут», – сообщил «Татар-информу» эксперт.

По мнению Янкова, «Татарстану, к сожалению, очень не повезло с топологией железнодорожной сети». «Крупнейшие агломерации республики – Казанская, Набережночелнинская и Нижнекамская – не имеют удобного железнодорожного сообщения. Любой поезд должен идти через Агрыз, что неэффективно, а прямой железной дороги нет даже между двумя крупнейшими городами РТ. Через регион проходит только одна широтная дорога, с дорогами меридиональными все плохо. Так что из Казани до Уфы, например, однозначно возможен только ночной поезд, время в пути у которого всегда будет дольше, чем у автобуса. До Кирова и Оренбурга, вероятно, также были бы востребованы ночные варианты поездов. Спрос на них будет, но не очень большой, если до этих городов можно быстрее доехать на автобусе». Янков также напомнил, что раньше из Казани ходил поезд в Казахстан, который проезжал через Сызрань, Самару и дальше – через Оренбург: «Пассажиры таким поездом бы точно пользовались. Но в каждом случае, конечно, сначала нужно тщательно просчитать пассажиропотоки».

Также Янков уверен, что «можно было бы подумать и об удобном поезде до Самары»: «Хотя там есть проблемы. Во-первых, разные виды тяги на железной дороге: в Самаре, например, постоянный ток, тогда как в Казани – переменный. Если запускать по этим маршрутам поезда со сменой локомотивов, то получим по две стоянки на пути, видимо, в Свияжске и Сызрани. А это – потеря времени». Янков считает, что на этом направлении можно было бы на данном этапе запустить дизельный поезд, как недавно сделали на марщруте из Уфы до Оренбурга. «Но все же до Самары хороший график уже будет трудно обеспечить. Автобус может оказаться быстрее», – признает эксперт.

До Кирова есть максимальное число автобусных рейсов. Это не только самое востребованное направление из Казани, но и самое массовое Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Киров – самое массовое направление

Теперь про те города, куда самолеты из Казани не летают. Начнем с самого отдаленного в этой группе – Кирова (там тоже действует московское время). Сюда следует поезд №398Ж – правда, рейсов на 30 сентября нет. Ближайший к этой дате поедет 29 сентября, в 20.23, время в пути займет 19 часов 39 минут. Зато в нем есть не только плацкарт (от 1298 рублей), но и купе (от 2382 рублей) и даже СВ (от 5873 рублей). Интересно, что этот поезд с 16 декабря расстояние между городами начнет преодолевать быстрее – за 15 часов 18 минут. Тем не менее, и такой промежуток выглядит не самым оптимальным.

Также до Кирова в это день есть 33 автобусных рейса, и это максимальное число из всех рассмотренных нами межрегиональных маршрутов. То есть это не только самое востребованное направление из Казани, но и самое массовое. Первый отъезжает в 6.30 от «Вкусно и точка» у вокзала «Казань-1», последний – оттуда же – в 23.00. Время в пути займет примерно 6-7 часов, но есть и более долгие маршруты. Цены – от 1,2 до 1,6 тыс. рублей.

А вот в Ульяновск еще не так давно самолеты летали – причем было по два рейса в день, время полета занимало примерно два часа. Но на 30 сентября в этот город можно уехать только на поезде №107Е «Нижневартовск – Волгоград», который проезжает между городами, дорога займет 5 часов 25 минут. Отъезжает он в 12.17, в конечную точку прибывает в 18.42 по местному времени (плюс 1 час к московскому). Плацкарт стоит от 696 рублей, купе от 796 рублей. На другие дни можно поймать и другие поезда; всего «Яндекс» выдает аж семь возможных вариантов.

Зато в Ульяновск в пятницу поедет 31 автобус – наряду с Кировом это наиболее востребованное направление. Первый выезжает в 7 утра от Центрального автовокзала, последний – в 19.05 – от железнодорожного «Казань-1». Цена билетов – в основном, 750 рублей, но есть и более дешевые варианты, время в пути – от 3 до 4 часов, но в любом случае быстрее, чем на поезде.

До столицы Удмуртии из Казани ходят три поезда и две электрички Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Железная дорога была бы очень хороша для связи Казани с Йошкар-Олой

Удобнее, чем со всеми остальными из рассмотренных нами городов, столица Татарстана связана только со столицей Удмуртии. До Ижевска (с ним разница во времени – один час) на 30 сентября из Казани можно найти целых три поезда. В том числе в 5.22 можно сесть даже на двухэтажный «Италмас», который связывает столицу Удмуртии с Москвой, и по качеству ничем не уступает такому же составу, курсирующему между столицей страны и Казанью. Время в пути между городами займет 5 часов 17 минут, стоимость билетов начинается от 1096 рублей за сидячие места и 1102 рублей за купе, а в составе есть даже СВ.

Но быстрее всего – за 5 часов и 9 минут – можно доехать на поезде №326С «Новороссийск – Пермь», который с вокзала «Казань-2» отъедет в 15.01 (плацкарт стоит от 872 рублей). Наконец, есть еще рейс на 12.43 – поезд №498С «Адлер – Ижевск». Впрочем, и на нем дорога займет меньше шести часов. При этом в другие дни, например, 29 сентября, из Казани в Ижевск идет и одноименный поезд №398Ж. Правда, время в пути на нем (с выездом в 20.23) займет 7 часов 42 минуты (с декабря он также начнет ходить немного быстрее, за 6 часов 19 минут).

Интересно, что до Ижевска из Казани ходят еще и две электрички от ППК «Содружество»: время в пути на них занимает также около 6 часов, плюс минус 10-20 минут, и выходят они в 05.12 и 16.14 (цена билетов – 778 рублей). Также на 30 сентября до Ижевска поедут 12 автобусов – первый отправится в 12.10 от Центрального автовокзала, последний в 21.33 – от Восточного. Время в пути от четырех с половиной до семи с половиной часов. Билеты обойдутся от 950 до 2,2 тыс. рублей. Кстати, это показывает, что при наличии железнодорожных альтернатив варианты автобусного сообщения начинает сокращаться.

А вот до Йошкар-Олы и Чебоксар из Казани нет ни самолетов, ни поездов (за исключением туристического рейса в столицу Марий Эл, запланированного на 5 ноября). Зато до Йошкар-Олы есть электричка, но из Казани она выезжает только в 14.18 (время в пути займет 3 часа 27 минут). Так что для поездки «одним днем» в эти два города тоже придется пользоваться автобусами – точнее, по факту, маршрутками: обычно на рейсах в эти города курсируют варианты вроде Ford Transit. До Йошкар-Олы «Яндекс» выдает 34 рейса (первый поедет в 7.00 утра, последний – в 22.30, время в пути – примерно два часа; самый быстрый, за полтора часа, выезжает от «Казань-2» в 15.45), стоимость билетов – от 447 рублей. До столицы Чувашии – 30 маршрутов, с 01.00 до 21.30. Время в пути – около 3 часов (но есть варианты и быстрее, билеты от 614 рублей).

По мнению Кирилла Янкова, «хорошее сообщение по железной дороге у Казани действительно возможно с Ижевском, что и видно по количеству поездов на этом направлении. Но также железная дорога была бы очень хороша для связи с Йошкар-Олой, и то, что сейчас на этом направлении нет поездов, это неправильно. Думаю, из Йошкар-Олы также могли бы ходить дизельные поезда, и они бы пользовались популярностью».

Усиление межрегиональных связей Казани с близлежащими крупными центрами – это однозначный плюс для экономики Фото: © «Татар-информ»

«Усиление межрегиональных связей – это однозначный плюс для экономики»

В Минтрансе РТ «Татар-информу» не предоставили данных по межрегиональным перевозкам. Согласно отчету ведомства за 2021 год, перевозки пассажиров автобусами общего пользования составили тогда 237,16 млн человек, из которых на междугородные перевозки пришлось всего 3,9 млн. В Татарстане 45 перевозчиков различных форм собственности, в том числе 15 – крупных автотранспортных предприятий из самой республики. Среднесписочное количество подвижного состава пассажирских автотранспортных предприятий за 2021 год насчитывает 1 861 единицу автобусов, которые обслуживают 754 маршрута, в том числе 164 межмуниципальных маршрутов (на них задействован 541 автобус).

Однако на маршрутах между городами – административными центрами разных регионов – работают перевозчики не только из Татарстана, но даже и из более отдаленных регионов. Поэтому реальный пассажиропоток межрегиональных перевозок, конечно, намного больше 3,9 млн человек.

По мнению Кирилла Янкова, усиление межрегиональных связей Казани с близлежащими крупными центрами – это однозначный плюс для экономики. «Во-первых, интегрируются рынки труда. При удаленной занятости многие компании готовы нанимать сотрудников, которые могли бы приезжать в офис раз в неделю. При таком подходе спокойно можно было бы нанимать персонал не только в Йошкар-Оле, но даже в Самаре. Во-вторых, интегрируются рынки товаров, потому что проще становится съездить в Казань за большими покупками в моллах. Люди понимают, что это может обойтись дешевле, даже с учетом транспортных расходов. В-третьих, облегчается логистика, сокращаются цепочки поставок», – отметил он.

Эксперт выделяет и еще один плюс, в свое время, по его словам, подтвержденный в ходе неоднократных опросов предпринимателей: «Для них очень важна возможность съездить куда-то одним днем без ночевки, без гостиницы, это облегчает возможности ведения бизнеса и улучшает логистику сетей. Если ты знаешь, что из Казани в Ижевск можно съездить за один день, ты с большей вероятностью откроешь там филиал, чем в городе, куда съездить без полноценной командировки с гостиницей не получится. Кроме того, учитывая большое количество студентов из соседних городов, обучающихся в вузах Казани, возможность на выходные съездить домой, не проводя сутки в пути, тоже большой фактор развития таких потоков. Я уже не говорю о туризме. Для жителя тех же Чебоксар на выходной день съездить в Казань – это не просто приятный бонус. Утром уехать, провести в Казани день, познакомиться с достопримечательностями, и вечером вернуться», – говорит Янков.

Сергей Иванов заявил, что регионы Приволжского федерального округа предложат Ростуризму программу субсидирования железнодорожных маршрутов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Нам нужен экономический инструмент, который бы позволил сделать путешествия более привлекательными»

Глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов не недавнем совещании в Оренбурге заявил, что регионы Приволжского федерального округа предложат Ростуризму программу субсидирования железнодорожных маршрутов. Открытие рейсов между субъектами, ранее не связанными между собой, и финансирование перевозок позволили бы удешевить путешествия, а также привлечь туристов. Вопрос будет поднят рабочей группой «Великий Волжский путь». Сейчас группа, в которую войдут Минтранс, Минпром, федеральные ведомства и представители 14 регионов ПФО, находится на стадии формирования.

«Это могут быть [поезда] между Татарстаном и Оренбургом, между Оренбургской областью и Самарской областью, между Оренбургской областью и Нижегородской областью, <...> наша задача, чтобы, используя разветвленную сеть железнодорожных путей, мы смогли максимально удешевить туристический продукт, чтобы люди начали перемещаться, друг о друге узнавать побольше. В следующий раз они приедут уже не на один день или одну ночь, а на две-три ночи», – цитировал Иванова ТАСС.

Глава Госкомитета Татарстана по туризму тогда также признал, что не все регионы ПФО сейчас связаны регулярным и удобным автобусным, железнодорожным или авиасообщением. «Нам нужен экономический инструмент, который бы позволил сделать эти путешествия более привлекательными, и чтобы туристы оставались внутри нашего округа», – уверен он.

Ключевая проблема всех перевозчиков – состояние подвижного состава. По республике износ автобусов составляет около 59% Фото: © «Татар-информ»

«Как обновлять автопарк межрегиональных автобусных перевозчиков – остается вопросом»

Ранее перспективы радикальных изменений в железнодорожном сообщении были связаны со строительством ВСМ «Евразия». По данным Минтранса РТ, согласно утвержденной в 2021 году программе организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ до 2036 года, в границах Куйбышевской железной дороги предусматривалось строительство двух участков – из Казани в Набережные Челны (2027-2030 годы, стоимость 314 млрд рублей) и из Набережных Челнов до Екатеринбурга (2027-2032 годы, 896 млрд рублей). В первом случае речь шла о строительстве двухпутной магистрали, которая связала бы два международных аэропорта – Казань и Бегишево, с сооружением съезда с ВСМ на существующую железную дорогу в районе ст. Круглое поле и электрификацию участка от этой станции до Набережных Челнов. После этого время в пути между Казанью и автоградом составляло бы 1 час 14 минут (с учетом остановок), а суммарный пассажиропоток на 2033 год – порядка 2,2 млн человек.

По мнению Кирилла Янкова, «я бы вообще этот участок первым в стране построил, для того чтобы обкатать саму технологию ВСМ. На нем абсолютно гарантирован пассажиропоток: люди точно пересели бы с автобусов, которые сейчас десятками курсируют между Казанью, Набережными Челнами, Нижнекамском и Елабугой». Кроме того, говорит Янков, хотя в проектах ВСМ не предполагалось ответвление до Уфы, но сама дорога проходила бы не так далеко от этого города, до него оставалось бы порядка 150 км: «В таком случае можно было бы сделать смешанный вариант «поезд – автобус», и люди бы ездили. Где-нибудь за Мензелинском станцию можно было построить и оттуда уже ставить автобусы в Уфу».

Но пока проект ВСМ «заморожен», хотя в Минтрансе РТ и признают, что «развитие скоростного и высокоскоростного движения является на сегодняшний день наиболее перспективным направлением пассажирских перевозок, позволяющим повысить конкурентную способность железнодорожного транспорта на рынке услуг».

Поэтому, как ни крути, из «рабочих» пока остается один вариант – это автобусы. Ключевая проблема всех перевозчиков – это состояние подвижного состава. Только по республике износ автобусов составляет около 59%. И если городской транспорт так или иначе, но обновляется, то междугородний – гораздо медленнее. Например, Казань в 2021 году купила 40 автобусов, Набережные Челны – 21, причем у КАМАЗа. По данным Минтранса РТ, стоимость одного такого автобуса – 11 млн рублей, так что автограду эта покупка обошлась в 234 млн рублей. Нижнекамском было приобретено 50 автобусов среднего класса марки «Вектор Next» (это ПАЗики) на сумму 218 млн рублей. «Однако в целом единичные поставки не способствуют улучшению обстановки по подвижному составу в масштабах всей республики», – отмечали в ведомстве.

В данном случае речь идет об автобусах, которые курсируют только по внутригородским и межмуниципальным маршрутам в самой РТ. По данным Минтранса республики, 33 муниципальных образования РТ заявили о заинтересованности в приобретении более 1 тыс. автобусов большой и средней вместимости, работающих на газомоторном топливе. За счет выделения ежегодного лимита в 500 млн рублей из республиканского бюджета татарстанские перевозчики смогут обновлять до 150 автобусов в год, что позволит за пять лет полностью обновить парк автобусов, задействованных на регулярных автобусных маршрутах в городах республики. Однако каким образом будет обновляться автопарк межрегиональных автобусных перевозчиков – остается вопросом.