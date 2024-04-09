Татарстану дадут льготные кредиты на две гостиницы стоимостью 7,5 млрд рублей

На строительство двух отелей в Татарстане стоимостью 7,5 млрд рублей предприятиям выдадут льготные кредиты. Интересно, что, построив эти отели, в республике появится порядка 550 новых номеров. Поддержку окажут в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», пишет РБК Татарстан.

Речь идет о строительстве гостиничного комплекса категории 4 и 5 звезд, на 236 и 165 номеров. Он будет находится в составе многофункциональной постройки на берегу Казанки около моста Миллениум и аквапарка «Ривьера».

Также льготный кредит выдали на строительство в Казани 4-звездного отеля Bilyar Plaza на ул. Газовая.

Еще поддержат деньгами и аквапарк в Казани. Кредитный портфель проекта аквапарка составил 618 млн рублей, рассказали в пресс-службе минэкономразвития России. Данный комплекс будет иметь летнюю террасу.

Напомним, ранее по решению Президента России Владимира Путина в стране были расширены лимиты программы льготного кредитования. Для гостиниц по номерному фонду они выросли с 48 до 59 тыс. номеров, а для аквапарков, круглогодичных парков развлечений и горнолыжных комплексов по посещаемости – с 10 до 23 млн человек.