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Татарстану дадут льготные кредиты на две гостиницы стоимостью 7,5 млрд рублей
На строительство двух отелей в Татарстане стоимостью 7,5 млрд рублей предприятиям выдадут льготные кредиты. Интересно, что, построив эти отели, в республике появится порядка 550 новых номеров. Поддержку окажут в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», пишет РБК Татарстан.
Речь идет о строительстве гостиничного комплекса категории 4 и 5 звезд, на 236 и 165 номеров. Он будет находится в составе многофункциональной постройки на берегу Казанки около моста Миллениум и аквапарка «Ривьера».
Также льготный кредит выдали на строительство в Казани 4-звездного отеля Bilyar Plaza на ул. Газовая.
Еще поддержат деньгами и аквапарк в Казани. Кредитный портфель проекта аквапарка составил 618 млн рублей, рассказали в пресс-службе минэкономразвития России. Данный комплекс будет иметь летнюю террасу.
Напомним, ранее по решению Президента России Владимира Путина в стране были расширены лимиты программы льготного кредитования. Для гостиниц по номерному фонду они выросли с 48 до 59 тыс. номеров, а для аквапарков, круглогодичных парков развлечений и горнолыжных комплексов по посещаемости – с 10 до 23 млн человек.
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