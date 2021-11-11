Татарстанстат: За ходом переписи в Татарстане наблюдала гостья из Нидерландов

В Татарстане побывала гостья из Нидерландов, которая решила понаблюдать за тем, как проходит в республике переписная кампания. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

«Впервые ходом переписи в Татарстане заинтересовалась журналист из газеты Нидерландов. Она сотрудничает с медиацентром Росстата, побывала в Москве, а потом захотела посмотреть, как проходит перепись в многонациональной республике, где во главе стоит Президент. Гостья пробыла в Татарстане два дня, посетила Казань и Арск. Журналист посмотрела, какие возможности для жителей региона реализованы на стационарных переписных участках», — сообщила Гатауллина.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Это третья перепись населения в современной истории России после 2002 и 2010 годов. В переписной кампании уже приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Президент Татарстана Рустам Минниханов.