Татарстанстат: У находящихся на больничном переписчиков Covid-19 не подтвердился

В настоящее время на больничном находятся 20 переписчиков из Татарстана. Ни у кого из них Covid-19 пока не подтвердился. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

«Еще одна важная особенность ВПН-2021 в том, что весь переписной состав предварительно заключил контракты, в которых предусмотрено страхование от несчастных случаев и заражения Covid-19. Все случаи нахождения наших переписчиков на больничном сейчас отрабатываются страховыми компаниями. Три банка работают по страховке — ВТБ, Сбербанк и Ак Барс Банк. В настоящее время на больничных находятся 20 человек, подтвержденных случаев Covid-19 пока нет», — проинформировала она.

По ее словам, в регионе соблюдаются все необходимые санитарные меры безопасности. При подборе переписчиков приоритет отдавался тем, кто прошел вакцинацию, таких по республике более 70%. Все переписчики оснащены средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками и антисептиками.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Это третья перепись населения в современной истории России после 2002 и 2010 годов. Любой житель страны может переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. При этом сохранился и традиционный формат переписи с обходом по домам и квартирам. В переписной кампании уже приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Президент Татарстана Рустам Минниханов.