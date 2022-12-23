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Экономика
23 декабря 2022  19:08
Александр Хевронин

Татарстанстат подсчитал, насколько за год подорожали оливье и селедка под шубой

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Стоимость продуктов для приготовления традиционных новогодних салатов – оливье и селедки под шубой – в ноябре этого года выросла на 8,5% и 6,5% соответственно по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Данные об этом опубликовал Татарстанстат.

Среди ингредиентов первого блюда больше всего подорожал майонез – на 13,4%. Кроме того, на 11,7% выросла стоимость зеленого горошка и маринованных огурцов, а вареная колбаса подорожала на 9,1%.

При этом на 13% подешевели куриные яйца, на 12% – репчатый лук, на 28% снизилась стоимость моркови и на 37% – картофеля.  

На подорожание селедки под шубой повлиял рост цен на сельдь – 22,5% и уже упомянутый ранее майонез. Остальные ингредиенты, а именно овощи и куриные яйца, подешевели.

#цены на продукты #Татарстан #салат оливье #Новый год #новогодний стол
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