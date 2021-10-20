Татарстанстат: По итогам переписи-2021 будут разработаны новые соцпрограммы

Участие татарстанцев во Всероссийской переписи населения очень важно, поскольку с учетом ее итогов будут разработаны социальные программы. Об этом сообщили в Татарстанстате.

«Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Предыдущая перепись населения России прошла в 2010 году. За прошедшие годы наша страна очень изменилась. Предстоящая перепись позволит получить актуальные данные о числе домохозяйств, их структуре и условиях жизни семей, уровне образования. Девиз переписи „Создаем будущее!“. Ее результаты необходимы для разработки социальных программ. Например, по итогам переписи населения 2010 года в России ввели материнский капитал», — пояснили в пресс-службе.

Данные переписи позволят лучше увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах России, городах и селах, точнее планировать развитие страны и принимать необходимые меры в реализации программ поддержки населения. Нынешняя перепись покажет, в какой социальной поддержке нуждаются студенты, молодые специалисты и семьи в разных регионах нашей страны. Новые обезличенные данные переписи позволят увидеть, как меняется площадь и состояние жилых домов, виды благоустройства помещений и санитарно-гигиенические условия проживания в регионах и муниципалитетах.

«Вместе с данными о численности и половозрастном составе населения эти микроданные позволят региональным властям точнее планировать строительство жилья, социальных объектов, коммуникаций и улучшать качество проживания людей в своих домах и квартирах», — отметил заместитель главы Росстата Павел Смелов.

Кроме того, Всероссийская перепись населения позволит собрать новые уникальные сведения о национальном составе страны и используемых языках. В переписные листы включены сразу несколько этнолингвистических вопросов: о национальной принадлежности, родном языке, степени владения и пользования русским языком и другими языками.