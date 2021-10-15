Татарстанстат: Переписчики начнут обход домовладений в РТ 18 октября

Переписчики начнут домовой обход 18 октября, таков согласованный план переписной кампании, рассказала на пресс- конференции «33 вопроса о главном: через перепись — в будущее» руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Наталья Гатауллина.

«Всего по домам пойдут 7 108 подготовленных переписчиков. Еще 58 человек будут задействованы в стационарных пунктах в МФЦ. Там же помощь в проведении переписи окажут волонтеры, всего их 485 человек, но они не запрашивают данные, они не входят в переписной состав — только помогают и оказывают организационную помощь», — подчеркнула глава регионального ведомства.

Помимо МФЦ, заполнить самостоятельно анкету можно будет еще на 437 стационарных пунктах республики.

«Это несложно, я потратила сегодня на заполнение всех данных моей семьи менее 4 минут», — сказала Наталья Гатауллина.

Организационную часть кампании поддержат 1 185 контролеров. Телефон горячей линии Татрстанстата: 8(843)221-78-78.