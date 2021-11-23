Татарстанстат: Открытием сельхозпереписи стало выращивание в РТ страусов и грецкого ореха

Одним из открытий сельскохозяйственной микропереписи 2021 года стало выращивание в Татарстане страусов и деревьев грецкого ореха. Об этом заявила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Наталья Гатауллина на совещании в Минсельхозпроде РТ.

«В настоящее время идет обработка данных сельскохозяйственной микропереписи, мы ждем результатов для актуализации данных по сельскому хозяйству», — сказала докладчик.

Руководитель Татарстанстата отметила, что итоги переписи покажут структурные изменения, произошедшие в сельском хозяйстве, и «позволят органам госвласти более точно спрогнозировать меры экономического воздействия для повышения эффективности аграрного сектора России».

По словам Гатауллиной, в Татарстане сельскохозяйственной микропереписи подлежат 598 сельхозорганизаций, 2585 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 1383 садоводческих и огороднических товариществ и более 420 тыс. личных подсобных хозяйств.

«Предварительные итоги сельхозпереписи этого года по сравнению с предыдущими переписями в хозяйствах граждан в сельской местности показали увеличение количества объектов переписи и общей площади участков. Но, к сожалению, подтверждается снижение поголовья сельскохозяйственных животных», — констатировала она.

Докладчик добавила, что, по предварительным данным, число заброшенных земельных участков и пустующих домов составило чуть более 5% от общего количества объектов данной категории. Доля хозяйств граждан, не производящих сельскохозяйственную продукцию, в первом полугодии 2021 года составила 7,2%, заключила она.

Сельскохозяйственная микроперепись прошла в России 1–30 августа. Последнюю сельхозперепись Росстат провел в 2016 году: в России тогда было 36 тыс. сельскохозяйственных организаций, из них 67% — малые предприятия.