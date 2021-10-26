Татарстанстат: О переписи-2021 детям расскажут герои «Смешариков»

В России состоялась премьера серии мультфильма «Смешарики. Пинкод», посвященной Всероссийской переписи населения-2021. Об этом сообщили сегодня в Татарстанстате.

«В эпизоде „Перепись — дело коллективное“ Нюша становится переписчицей, узнает, что такое мотивация, а ее соседи по Ромашковой долине, пусть и не сразу, но постигают силу и значение переписи населения. Заказчиком этой серии выступил Росстат. Мультфильм в легкой форме расскажет детям о важном событии в истории страны, а также для популяризации переписи населения среди подрастающего поколения. Мультфильмы будут распространяться в соцсетях», — отметили в пресс-службе ведомства.

Серия знакомит с современными технологиями статистики и показывает, насколько важен учет населения, даже если речь идет о круглых жителях Ромашковой долины. В финале звучит оригинальная песня «Начинаем перепись», которую исполняет популярная рок-звезда вселенной смешариков Микки Поль. Его гастрольный тур — завязка всех удивительных событий этой серии.