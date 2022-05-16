Татарстанстат: Из-за жары в 2021 году Татарстан недополучил 39% продукции растениеводства

Из-за жары и засухи в прошлом году Татарстан недополучил 39% продукции растениеводства. Об этом сообщила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина на круглом столе по предварительным итогам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

«Татарстан входит в четверку лучших аграрных регионов страны. И лишь в неблагоприятный для нас 2021 год республика заняла седьмое место, недополучив 39% продукции растениеводства», – сказала докладчик.

По словам Гатауллиной, в 2020 году 4% сельхозпродукции в России и 17,4% в Приволжском федеральном округе было произведено в Татарстане.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ришат Хабипов рассказал, что в республике поставлена задача ежегодно производить 2 млн тонн молока, 5 млн тонн зерна и 3 млн тонн сахарной свеклы.

«Это установка нашего Президента, мы к этому стремимся. Татарстан производит зерно в достаточном количестве. Были годы, когда мы производили до 6 млн тонн зерна, но и 2 млн тонн в этом году должны достичь. Для того чтобы получить 5 млн тонн зерна, у нас все сделано – посевные площади сохранены, агротехнологические мероприятия выполнены. Остается только уповать на хорошую погоду. Сахарная свекла тоже зависит от погоды», – заявил он.

Эксперт в области сельского хозяйства Наталья Шашлова добавила, что «валовой сбор зерновых культур в России в последние годы в основном радует». Так, за прошедшие шесть лет в целом по стране было собрано два рекордных урожая – 135,5 млн тонн в 2017 году и 133,5 млн тонн в 2020 году.

«Президент России Владимир Путин озвучил прогноз на этот год – 130 млн тонн зерна. Поэтому вопрос его хранения сельхозпроизводителями на сегодня важен, – отметила она. – В этом году в условиях санкций у нас приостановлен экспорт зерна. В связи с этим возникает вопрос: есть ли у нас возможности для его сохранения? Особенно если учитывать, что в этом году ожидается еще больший урожай».

При этом Шашлова подчеркнула, что государство выделяет средства, чтобы наращивать мощности для хранения зерна. Так, по данным сельхозпереписей, в 2006 году сельхозорганизации имели склады для хранения зерна мощностью 86,2 млн тонн, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели – 13,1 млн тонн, в 2016 году мощности увеличились до 105,8 млн тонн у сельхозорганизаций и до 33,6 млн тонн у фермеров и ИП. А по результатам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года у сельхозорганизаций имеются склады для хранения 169,4 млн тонн зерна, а у фермеров – для 67,4 млн тонн.

«Мощности наращиваются и у фермеров. В крупных сельхозорганизациях сосредоточено 42% складских мощностей, из них половина оборудована системой автоматизированного контроля. А что с остальной половиной, как они оборудованы, – информации нет. Радует, что фермеры наращивают посевные площади. Но основными производителями зерна являются сельхозорганизации», – заметила эксперт.

По словам вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой, для республики сохранение и комплексное развитие сельских территорий является приоритетом. «Поэтому для нас важны данные сельскохозяйственной переписи, в том числе для подготовки специалистов, взаимодействия по мерам поддержки, для развития науки в Татарстане. Данные, которые мы получим, станут базой для формирования научных исследований. По результатам переписи мы поймем, где происходит увеличение хозяйств, какой вид деятельности преобладает и какое направление нам надо развивать. Перепись позволяет принимать управленческие решения на территориях», – пояснила она.

Заместитель Премьер-министра уточнила, что 23% населения Татарстана в настоящее время проживают и работают в сельской местности.