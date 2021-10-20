Татарстанстат назвал шесть простых шагов для прохождения переписи дома

Татарстанцы могут пройти Всероссийскую перепись населения легко и просто, при этом не общаясь с переписчиками и не выходя из дома, рассказали в Татарстанстате. Для этого гражданам потребуется всего лишь гаджет с интернетом.

«15 октября 2021 года в Татарстане и по всей стране началась Всероссийская перепись населения. Впервые можно самостоятельно переписаться на портале госуслуг РФ. С 15 октября по 8 ноября 2021 услуга „Участие в переписи населения“ доступна для всех имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись. Данные можно заполнить в любое время», — отметили в ведомстве.

Для заполнения анкеты на портале, нужно пройти шесть простых шагов: