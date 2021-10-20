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Ру Тат
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20 октября 2021  07:34
Наталья Рыбакова

Татарстанстат назвал шесть простых шагов для прохождения переписи дома

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Татарстанцы могут пройти Всероссийскую перепись населения легко и просто, при этом не общаясь с переписчиками и не выходя из дома, рассказали в Татарстанстате. Для этого гражданам потребуется всего лишь гаджет с интернетом.

«15 октября 2021 года в Татарстане и по всей стране началась Всероссийская перепись населения. Впервые можно самостоятельно переписаться на портале госуслуг РФ. С 15 октября по 8 ноября 2021 услуга „Участие в переписи населения“ доступна для всех имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись. Данные можно заполнить в любое время», — отметили в ведомстве.

Для заполнения анкеты на портале, нужно пройти шесть простых шагов:

  1. На сайте выберите услугу «Пройти перепись населения» на главной странице, после чего откроется переписной лист. Вам необходимо последовательно ответить на вопросы;
  2. При необходимости делайте паузы. На сайте госуслуг РФ информацию можно сохранить. Вы можете отвечать на вопросы в несколько приемов;
  3. Перепишите не только себя, но и всех, c кем живете в одном доме. На каждого члена домохозяйства нужно заполнить отдельный переписной лист. Кроме того, один переписной лист заполняется на жилое помещение;
  4. Нажмите кнопку «Завершить», когда заполните все ответы;
  5. Получите на почту и на мобильный телефон QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства;
  6. Предъявите их переписчику, который придет к вам домой. Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.
#Перепись-2021
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