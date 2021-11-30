Татарстанстат: Большинству переписчиков из Татарстана выплачена зарплата
Большинство переписчиков, работавших на Всероссийской переписи населения, уже получило заработную плату. Об этом сообщила сегодня руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ (Татарстанстата) Наталья Гатауллина на брифинге в Кабмине республики.
«В части переписчиков все деньги перечислены в казначейство. Большая часть наших переписчиков заработную плату получила. Сейчас дорабатываются отдельные категории, которые неверно указали счета. Контролеры и уполномоченные получат деньги в соответствии с их контрактами», — отметила она.
Гатауллина пояснила, что переписчики получают зарплату, указанную в контракте, если отработали определенный период времени. При этом часть переписчиков оказалась вынуждена прекратить работу из-за коронавируса Covid-19. В этом случае они получат зарплату за фактически отработанные дни и выплаты по больничным листам.