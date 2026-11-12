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Происшествия 12 ноября 2026 15:22

Татарстанскую фирму оштрафовали на полмиллиона за взятку полицейскому

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В Заинске фирму оштрафовали на 500 тыс. рублей по административной статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

В 2024 году организация через посредника передала сотруднику полиции 100 тыс. рублей. Деньги предназначались для осуществления общего покровительства: несоставление административных протоколов и непривлечение к ответственности организацию, осуществляющую грузоперевозки.

Мировой судья назначил организации штраф в полмиллиона рублей. Исполнение судебного акта находится на контроле Заинской городской прокуратуры.

#Прокуратура Татарстана #взятка #мировой судья
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