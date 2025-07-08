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Происшествия 8 июля 2025 14:14

Татарстанскую фирму оштрафовали на 20 млн рублей за дачу взятки

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В Татарстане фирму «ИмпортТехСнаб» оштрафовали на 20 млн рублей за дачу взятки.

Как сообщает прокуратура Татарстана, с 2022 по 2024 год директор фирмы «ИмпортТехСнаб» передал через посредника руководству фирмы «Каздорстрой» взятку на сумму более 3 млн рублей. Деньги передавались за общее покровительство организации и содействие в ускорении оплаты по заключенным договорам поставок.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 20 млн рублей.

Уголовное дело в отношении взяткодателя рассматривается в суде, в отношении взяткополучателя постановлен обвинительный приговор.

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