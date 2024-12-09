Татарстанского тренера признали лучшим на турнире по хоккею «Хрустальная тиара»

В Кировской области подошел к концу межрегиональный турнир по хоккею среди команд девушек «Хрустальная тиара». На церемонии закрытия был определен лучший тренер турнира — им признали Андрея Душкина из Татарстана, сообщает пресс-служба полпреда Президента России в ПФО.

В соревнованиях участвовали семь команд из регионов округа. По результатам матча победителями турнира стали хоккеистки из Башкортостана, второе место осталось за спортсменками из Нижегородской области. Третье место, обыграв команду из Татарстана, заняли представительницы Пермского края.

Победители и призеры соревнований получили кубки, грамоты, медали и призы, а все игроки — подарки с символикой мероприятия. Также на церемонии закрытия определили лучших игроков. Так, лидером среди вратарей стала хоккеистка из Пермского края Яна Андронова, среди защитников — Евгения Петровская из Нижегородской области, лучшим нападающим — Златослава Тудвасева из Республики Башкортостан.

В награждении спортсменов приняли участие помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин, первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, министр спорта и туризма Кировской области Сергей Сулик.

Поздравление участницам передал полпред Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«Хотелось бы поблагодарить все команды за участие и яркие, эмоциональные матчи. Все участники без исключения показали хорошую волю к победе. Поздравляю вас с заслуженными призами и желаю новых спортивных достижений», — зачитал обращение Владимир Колчин.