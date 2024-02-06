Партдесант отделения РТ «Единая Россия» посетили ФАП и школьную столовую

Фото: Информационный центр татарстанского реготделения партии «Единая Россия»

Партийный десант Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» продолжает курировать социально важные объекты Татарстана.

В Рыбной Слободе рабочая группа партийного десанта под руководством главы села Большая Елга, депутата фракции «Единая Россия» в совете района Инсафом Мингалеевым оценила современные образовательные технологии в местной школе. Там с октября 2022 года действует «Точка Роста» - современный центр дополнительного образования. В нем школьники могут приобщиться к миру науки, получить качественные технологические и естественнонаучные знания. В школе в рамках проекта функционирует 3 кабинета: химии, биологии и физики. Помещения оборудованы цифровыми лабораториями, ноутбуками, и многофункциональными устройствами. Они используются как при обучении в центре, так и в рамках основной образовательной программы на различных уроках.

«Сегодня в нашей школе – 103 ученика. Их обучают 28 высококвалифицированных педагогов. «Точка роста» - новый этап развития учреждения. Конечно, этот центр – лишь основа, на которой строится образовательный процесс. Но мы также понимаем, как важно идти в ногу со временем и дать ребятам возможность полноценно использовать потенциал цифровой эпохи», - отметила в разговоре директор школы, депутат фракции «Единая Россия» в совете района Гульнур Миннигалеева. Модернизация школы проходила в ходе реализации народной программы партии.

В селе Нижние Челны Краснокадкинского сельского поселения Нижнекамского района партийный десант совместно с главой поселения, секретарем первичного отделения партии Багдануром Ильдархановым проверил ход строительства ФАПа. Объект возводится в рамках реализации народной программы «Единой России». Как отметил секретарь, еще в прошлом году было подведено водо- и электроснабжение, остается открытым только вопрос газификации.

«Из Горгаза специалисты к нам уже приезжали. По их словам, подготовка документов – не быстрое дело, поэтому приходится ждать. ФАП будет обслуживать 158 человек. А пока фельдшер Венера Ахметзянова ведет прием в старом здании», – рассказывает депутат.

Возведение объекта идет по национальному проекту «Здравоохранение», в рамках народной программы «Единой России». Ожидается, что новый ФАП улучшит качество медобслуживания местного населения. Здесь есть все необходимое: процедурный кабинет, комнаты для приема терапевтических больных, кабинет акушерского приема, приборы для измерения артериального и глазного давления, ЭКГ с электрокардиографом.

Партдесант во главе с руководителем фракции «Единая Россия» в совете Алькеевского муниципального района Рашитом Билаловым посетил столовую Базарно-Матакской среднеобразовательной школы. Рабочая группа оценила санитарное состояние, организацию питания, меню, соблюдение температурного режима блюд, качество продуктов.

«Горячее питание школьников - одно из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. В центре постоянного внимания должно быть улучшение качества питания, соблюдение санитарных норм и правил, обновление кухонного оборудования», – отметил Билалов.

Проверка показала, что питание организовано на должном уровне, меню разнообразно и сбалансировано. Детям предлагают необходимое количество фруктов, мяса, рыбы, овощей, выпечки и молочных продуктов. В школе организовано дежурство учителей по столовой. Задача дежурных - обеспечивать порядок в столовой во время приема пищи, следить за своевременной уборкой посуды.

Напомним, пищеблок Базарно-Матакской школы обновили в 2021 году – по народной программе. Специалисты провели перепланировку подсобных помещений, заменили электропроводку, инженерные коммуникации. Также была организована новая система вентиляции, отвечающая самым современным требованиям, закуплено новое оборудование.

Обновление пищеблока стало возможным благодаря республиканской программе «Капитальный ремонт пищеблоков образовательных организаций». Сметная стоимость составила 10 млн рублей. Из них на 2,7 млн рублей закупили кухонное оборудование. Ежедневно в школе завтракают и обедают 640 детей.