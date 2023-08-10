Татарстанского бизнесмена оштрафовали за торговлю поддельной брендовой одеждой

Татарстанского предпринимателя привлекли к ответственности за торговлю контрафактной одеждой, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в одном из магазинов Елабуги продавали одежду, маркированную товарными знаками Calvin Klein, L.O.L. SURPRISE!, Puma, Reebok и Fila с признаками подделки.

Правообладатели договоры и соглашения на розничную торговлю своей продукцией с магазином не заключали.

В результате из-за незаконного использования товарных знаков правообладателям был причинен ущерб на сумму, превышающую 500 тысяч рублей.

Против владельца магазина возбудили административное дело о реализации товаров, содержащих незаконное воспроизведение чужих товарных знаков. Мужчину оштрафовали на 25 тысяч рублей, а товар изъяли из продажи.