Татарстанское УФАС в 2026 году выявило 13 нарушений в сфере догазификации против 26 годом ранее. Общая сумма штрафов сократилась с 1,4 млн до 610 тыс. рублей. Об этом журналистам перед началом публичных обсуждений правоприменительной практики сообщил заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Андрей Розенталь.

В числе выявленных нарушений – несоблюдение сроков направления проектов договоров, несвоевременное выполнение работ по строительству газовых сетей, а также нарушения при проведении мониторинга готовности оборудования потребителей.

По словам Розенталя, в течение года в республике провели ряд мероприятий, направленных на решение проблем в сфере догазификации, в том числе с привлечением федеральных экспертов.

Несмотря на положительную динамику, в Татарстане сохраняются проблемы со своевременным обновлением планов-графиков догазификации домовладений.

«В целом требуется более слаженная и системная работа со стороны курирующих министерств и муниципалитетов. Остается важным вопрос постоянной актуализации планов-графиков догазификации домовладений. Мы его постоянно поднимаем», – подчеркнул Розенталь.

Замруководителя управления пояснил, что планы-графики необходимо регулярно обновлять с учетом поступления новых заявок от граждан, поскольку от этого зависят заключение договоров и последующее подключение домовладений к газовым сетям. Этот вопрос остается на контроле антимонопольного ведомства.