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Происшествия 25 февраля 2025 12:28

Татарстанское УФАС возбудило дело на Гильдию арбитражных управляющих

Сотрудники УФАС Татарстана заподозрили Гильдию арбитражных управляющих в незаконной координации экономической деятельности своих участников. В результате сотрудниками ведомства возбуждено дело. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

По данным ведомства, внутренние правила гильдии содержат строгие требования, которые мешают арбитражным управляющим сотрудничать с компаниями, не прошедшими аккредитацию в этой организации. Это нарушает право арбитражных управляющих самостоятельно выбирать оценщиков, операторов электронных торговых площадок и организаторов торгов, закрепленное законом.

«Такие действия создают ситуацию, при которой гильдия получает возможность влиять на рыночные условия и ограничивать конкуренцию», – добавили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

#УФАС по РТ #арбитраж
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