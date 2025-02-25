Татарстанское УФАС возбудило дело на Гильдию арбитражных управляющих

Сотрудники УФАС Татарстана заподозрили Гильдию арбитражных управляющих в незаконной координации экономической деятельности своих участников. В результате сотрудниками ведомства возбуждено дело. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

По данным ведомства, внутренние правила гильдии содержат строгие требования, которые мешают арбитражным управляющим сотрудничать с компаниями, не прошедшими аккредитацию в этой организации. Это нарушает право арбитражных управляющих самостоятельно выбирать оценщиков, операторов электронных торговых площадок и организаторов торгов, закрепленное законом.

«Такие действия создают ситуацию, при которой гильдия получает возможность влиять на рыночные условия и ограничивать конкуренцию», – добавили в пресс-службе антимонопольного ведомства.