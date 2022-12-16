Татарстанское УФАС в 2022 году сочло недобросовестными почти 130 поставщиков

Управление Федеральной антимонопольной службы Татарстана с начала года внесло в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) 127 организаций. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Алмаз Яфизов на брифинге по контролю за государственными и муниципальными закупками.

«С 1 января по 15 декабря 2022 года в Татарстане антимонопольная служба рассмотрела 335 обращений от различных заказчиков о включении тех или иных поставщиков в РНП. При этом в 127 случаях сведения о недобросовестных поставщиках были включены в РНП: 109 — в результате одностороннего отказа и 18 — в результате уклонения от заключения контракта», — рассказал Яфизов.

По словам спикера, чаще всего обращения касаются сфер питания, медицины, строительства и уборки.

В реестр недобросовестных поставщиков включаются не только компании, но и учредители и директора, если они существуют, сроком на два года. Таким образом, директор или учредитель, попавший в реестр, два года не сможет участвовать в закупках, даже если создаст новую компанию.

В частности, один из недобросовестных поставщиков продовольствия в детские сады и школы попал в реестр сразу 25 раз. Это значит, что он не сможет участвовать в закупках два года (начиная с момента последнего попадания). Если компания решит оспорить свой статус, то сделать это ей придется 25 раз.