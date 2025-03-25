Татарстанское реготделение открыло первую ячейку «Молодой Гвардии» при университете

Сегодня в Набережночелнинском педуниверситете торжественно открыли первую ячейку «Молодой Гвардии Единой России». В мероприятии приняло участие более 100 человек.

Как сообщила пресс-служба «Молодой гвардии», в начале церемонии исполнили гимны РФ и РТ, а также творческий музыкальный номер студентов «Россия — непобедима!».

С приветственным словом выступила ректор упомянутого университета, депутат Горсовета Челнов Альфинур Галиакберова.

«Для нас это значимое событие! Наши студенты активно участвуют в жизни университета и обладают хорошими коммуникативными навыками. Мы уделяем особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Важно, чтобы студенты не только получали качественное образование, но и были вовлечены в мероприятия, направленные на укрепление чувства гордости за свою страну и уважения к ее истории и культуре», — отметила она.

Руководителем ячейки «Молодой Гвардии Единой России» была избрана студентка 2 курса факультета педагогики и психологии Валерия Власова.

«Я занимаюсь общественной деятельностью не первый год. Ранее состояла в профсоюзе студентов и помогала в организации различных мероприятий. Уверена, что, возглавив ячейку «Молодой Гвардии» в нашем университете, мы добьемся еще больших успехов в нашем городе», — поделилась Власова.

Депутат Госсовета РТ, руководитель регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов рассказал студентам об основных направлениях работы организации и поделился своим опытом в сфере общественной деятельности.

«На сегодняшний день «Молодая Гвардия» активно функционирует во всех районах нашей республики. Открытие ячейки — важное событие для нас. Я искренне верю, что это станет новой вехой и положительным шагом в развитии нашей работы на благо Татарстана», — отметил Руслан Шигабуддинов.

В заключение мероприятия Руслан Шигабуддинов и Альфинур Галиакберова подписали соглашение о сотрудничестве между ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» и ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет».