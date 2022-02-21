Татарстанские юристы окажут бесплатные консультации эвакуированным из Донбасса

Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России откроет горячую линию по вопросам оказания юридической поддержки эвакуированным жителям Донбасса.

Получить первичное правовое консультирование можно по будням с девяти утра до пяти часов вечера по номеру 8 (960)-080-90-50.

Также можно написать по e-mail ajurrt@mail.ru или обратиться лично по адресу: Казань, Фатыха Карима, дом 20, офис 2, Вахитовское местное отделение Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Бесплатную юридическую помощь окажут члены Ассоциации юристов России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан готов принять первую тысячу жителей ДНР и ЛНР.