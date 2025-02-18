Татарстанское реготделение «Единой России» отправило в ЛНР семь фур с гумпомощью

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Татарстан направил гуманитарную помощь жителям Лисичанска и Рубежного, а также участникам специальной военной операции. Груз, собранный при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия», доставили на семи автомобилях.

Кроме того, совместно с вице-премьером РТ Фанилем Аглиуллиным, курирующим новые регионы, татарстанская делегация посетила гуманитарный центр в Рубежном и встретилась с врио главы города Евгением Шаталиным. Стороны обсудили вопросы гуманитарной помощи, перспективы сотрудничества и приоритетные направления поддержки. Это в том числе восстановление инфраструктуры, образовательных и спортивных объектов.

Делегация также побывала в школе №2 в Рубежном, чтобы обсудить второй этап восстановительных работ в заведении. Ученикам 11-х классов предложили продолжить обучение в вузах и ссузах Татарстана. В рамках поездки состоялось рабочее совещание с мэром Лисичанска Эдуардом Сахненко, на котором были озвучены планы по восстановлению городской инфраструктуры.

Депутат Госсовета РТ Азат Зиганшин отметил, что по возвращении домой участники гуманитарных миссий обязательно встречаются с семьями бойцов, передают приветы с фронта, оказывают всестороннюю поддержку и помощь.

«Я уверен, что и в дальнейшем мы продолжим эту работу, это богоугодное дело. То, что Победа будет за нами, в этом сомнений нет никаких, и все поставленные Верховным Главнокомандующим цели будут достигнуты и все поставленные перед нами задачи будут решены», - цитирует его слова пресс-служба реготделения партии.

В формировании гуманитарного конвоя приняли участие различные муниципалитеты Татарстана. Сармановский район передал 20 тонн питьевой воды, Черемшанский и Тюлячинский районы - по 20 тонн пиломатериалов и партию гелей для стирки. Депутат Госсовета Азат Зиганшин направил 20 тонн овощей, а Ринат Фазылов – маскировочные сети, обмундирование, инструменты, запчасти и автомобиль «Лада Ларгус».

Кроме того, благотворители, муниципалитеты и организации республики передали нуждающимся питьевую воду, матрасы, медикаменты, продукты питания, бытовую химию, генераторы, инструменты и детские памперсы. В составе груза также были развивающие игры для детей, мишени для стендовой стрельбы, детские стулья, оргтехника и трехколесный мотоцикл.

Для земляков, служащих в зоне СВО, татарстанцы собрали буржуйки, носилки, предметы первой необходимости.