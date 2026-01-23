Татарстанское предприятие увеличило выручку на 30% благодаря господдержке

Набережночелнинское предприятие «Инстромет» увеличило выручку на 30% после получения финансовой господдержки под залог интеллектуальной собственности. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Компания получила 15 млн рублей на четыре года по продукту «Полезная модель». На эти средства предприятие приобрело два токарных станка и заготовки для обработки металлов.

В 2025 году «Инстромет» создал три новых рабочих места, увеличил численность сотрудников, а выручка выросла с 236 млн рублей до 337,5 млн рублей. В том же году предприятие освоило ремонт роторов и грануляторов экструзионного оборудования для нефтехимии, а также ремонт экспандеров для производств синтетических каучуков.

В планах компании – дальнейшее расширение перечня услуг по ремонту промышленного оборудования, увеличение штата и расширение рынков сбыта.

Ранее в рамках республиканской программы поддержки под залог интеллектуальной собственности финансирование получили еще три предприятия.

Финансовые и гарантийные продукты «Полезная модель» и «Интеллектуальный актив» разработаны и реализуются по инициативе Министерства экономики Республики Татарстан в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Механизм направлен на повышение доступности финансирования для компаний, не имеющих традиционного залога, и стимулирование развития инноваций и инвестиций в нематериальные активы.

«Введение в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной собственности – это ключ к развитию инновационной экономики. Мы создаем условия, при которых изобретения, технологии и творческие решения не будут лежать „на полке“, а будут приносить реальную пользу как для их создателей, так и для предприятий реального сектора экономики», – отметил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

Максимальный размер финансирования по продукту «Полезная модель» составляет 15 млн рублей на срок до 4 лет под 7% годовых. Поручительство Гарантийного фонда Республики Татарстан составляет 95% суммы займа по продукту «Интеллектуальный актив». В качестве обеспечения поручительства выступает залог исключительных прав на результат интеллектуальной собственности, оценочная стоимость которых должна превышать размер поручительства.

Узнать о мерах поддержки бизнеса можно по номеру Единого контакт-центра 8 (843) 524-90-90.