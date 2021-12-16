Игра стоила свеч: QR-коды вывели Татарстан в первую десятку регионов по уровню вакцинации

Почему Госдума РФ отложила законопроект введения QR-кодов на транспорте? Одни говорят о принципиальной позиции Президента Владимира Путина, другие считают это решением спикера Годумы РФ Вячеслава Володина или Премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Но многие эксперты сходятся во мнении, что эксперимент по введению QR-кодов в Татарстане удался.

Введение QR-кодов в общественном транспорте стало вынужденной мерой

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Введение QR-кодов в общественном транспорте является вынужденной мерой»

В Татарстане на ограничительную меру пошли по вполне прозрачным причинам - заболеваемость жителей республики от COVID-19 не снижалась. Необходимо было снизить нагрузку на больницы и госпитали, увеличить темпы кампании всеобщей вакцинации населения. В мерах по введению QR-кодов на транспорте не было никакой конспирологии или каких-то скрытых от населения надуманных политических мотивов, как бы это не хотелось некоторым комментаторам.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова накануне введения QR-кодов говорила, что это вынужденная мера, вызванная необходимостью бороться с распространением коронавируса. Еженедельный прирост заболеваемости был колоссальным - на уровне плюс 19%. В Минздраве республики тогда регистрировали 267 заболевших за сутки 19 ноября, суммарно количество заболевших превысило 35 тыс. человек, дальше регистрировали по 265 и 263 новых случая заболевания Covid-19 – за 20 и 21 ноября. Необходимы были суровые экстраординарные меры по разобщению социальных контактов жителей Татарстана. Но, при этом, не прибегать к самой жесткой мере - локдауну. Экономика республики вряд ли бы выдержала столь жесткое ограничение, потому что многие отрасли не в полной мере оправились от прошлогоднего локдауна в апреле-мае и от последствий общего экономического спада, вызванного пандемией.

«Введение QR-кодов в общественном транспорте является вынужденной мерой. К сожалению, ситуация остается крайне напряженной, последние девять недель мы наблюдаем рост числа случаев заболевания», – констатировала представитель санитарного ведомства.

Кроме того, необходимо было подстегнуть темпы массовой вакцинации населения. Незадолго перед введением QR-кодов на транспорте по данным статистики вакцинации от коронавируса, Татарстан находился на 64-м месте среди всех регионов России, что тоже вносило отрицательный вклад в раскручивающийся маховик заболеваемости в республике. Колеблющуюся часть населения, которая затягивала с прививкой, необходимо было подтолкнуть к походу на вакцинацию.

Принятые решения купировали рост заболеваемости Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Заболеваемость снизилась, темпы вакцинации населения существенно выросли

В итоге, было принято непростое решение - в Татарстане с 22 ноября ввели QR-коды для проезда в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. По постановлению Кабинета Министров РТ при проезде в любом общественном транспорте, кроме легкового такси, электричек и межрегиональных маршрутов, нужно предъявить свой документ о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода.

Эта вынужденная ограничительная мера была применена в России впервые. Поэтому за экспериментом в Татарстане все остальные регионы наблюдали очень и очень пристально. Татарстану не впервой быть пилотным регионом, чьи апробированные меры и решения потом тиражировались на всю Россию, но, все-таки, причины введения этой жесткой ограничительной меры в республике являлись не желания быть первыми или пилотным регионом, а соображения сугубо практического и прагматического характера.

Прошло чуть больше трех недель после введения этой жесткой ограничительной меры и уже можно сделать предварительный вывод - принятые решения купировали рост заболеваемости.

Население республики сдержанно и с пониманием восприняло принятые меры. На весь большой почти 4-миллионный Татарстан количество инцидентов со стороны противников подобных ограничений можно пересчитать по пальцам одной руки, что можно расценивать как даже отсутствие статистической погрешности.

В Минздраве Татарстана с удовлетворением констатируют, что число заболевших уменьшилось, только за один день, 13 декабря, зарегистрировали всего лишь 187 случаев Covid-19. Разница с 267 человек в сутки видна невооруженным взглядом. За прошлую неделю тенденция к снижению сохраняется – уровень заболеваемости ниже предыдущей недели на 8%.

Еще один итог эксперимента – увеличение темпов вакцинации населения Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Что касается пассажиропотока, то в первую неделю действия ограничений он упал по республике почти на 23% – это была самая тяжелая неделя, пассажиры привыкали, как и перевозчики. Вторая неделя ограничений с 29 ноября показывает снижение пассажиропотока на 16%. На сегодняшний день в Татарстане поток пассажиров снижен по сравнению с обычным на 13%. Такое снижение пассажиропотока безусловно внесло большой вклад в снижение социальных контактов населения Татарстана, и, как следствие, заболеваемость стала снижаться.

Еще один итог эксперимента - увеличение темпов вакцинации населения. По данным сайта статистики вакцинации от коронавируса, сейчас Татарстан находится уже на 6-м месте среди всех регионов России (а ведь недавно был на 64-м месте) и темпы вакцинации продолжают расти. На сегодня охват взрослого населения вакцинацией составляет 72%. До запланированных 80% (для достижения коллективного иммунитета) осталось привить 300 тысяч человек, что вполне посильно в силу сложившихся темпов успеть сделать в срок до Нового года. Всего в Татарстане провакцинировано 2,1 млн жителей, из них 1,8 млн получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли около 98,1 тыс. человек.

Мы видим, что эксперимент с введением QR-кодов на транспорте в Республике Татарстан полностью оправдал себя. Заболеваемость серьезно снизилась, темпы вакцинации населения существенно выросли, а сами граждане восприняли эти вынужденные меры достаточно спокойно и с пониманием. Можно только гадать о причинах откладывания законопроекта о распространении «татарстанского эксперимента» на всю Россию, но ясно только одно - игра стоила свеч, благодаря этой ограничительной мере в Республике Татарстан были достигнуты положительные результаты. Спасены жизни и здоровье большого количества людей, и это главное.