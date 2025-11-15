Татарстанское отделение РСО наградили на Всероссийском слете студотрядов в Красноярске

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Лучшим региональным отделением по работе со СМИ признано Татарстанское региональное отделение РСО. Об этом стало известно сегодня в Красноярске на торжественном закрытии Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 66-го трудового семестра.

Участниками мероприятия стали более 3 тыс. молодых людей из 89 регионов России, а также из Беларуси, Кыргызстана, Армении. На мероприятии также собрались работодатели и партнеры РСО.

Награду представителям Татарстана вручил руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов. Представители республики удерживают звание второй год подряд. В прошлом году призом за победу для медиаслужбы студотрядов стала возможность пройти стажировку в ТАСС.

Участников слета поприветствовал заместитель начальника управления – начальник отдела ПАО «Газпром» Андрей Фролков. Он поздравил всех собравшихся в зале от имени зампредседателя ПАО «Газпром» Сергея Хомякова.

«Спасибо вам за ваш труд, который в вашем исполнении всегда крут», – добавил от себя Фролков.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Сергей Саратов в своем выступлении заметил, что прошедший трудовой семестр был уникальным, насыщенным трудовыми подвигами.

«15 тыс. бойцов трудились на объектах железнодорожного транспорта. 10 млн пассажиров мы перевезли за этот сезон. <…> Появилось новое направление, у нас трудились подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Это первый трудовой опыт, трудовые деньги, которые вы, ребята, будете помнить всю жизнь», – сказал Саратов.

Кроме того, на мероприятии стало известно, что победителем Х Всероссийской спартакиады студенческих отрядов стали представители Приволжского федерального округа.

Студенческие отряды Татарстана на слёте представила делегация из 97 человек – участников движения, ветеранов, партнеров и работодателей. Студотряды представили республику в конкурсах профессионального мастерства, творческом фестивале, спартакиаде, конкурсе «Медиа РСО».

Слет проходил с 13 по 15 ноября. Для его участников состоялись конкурсы профмастерства по девяти направлениям. Молодые люди также приняли участие в творческом фестивале, спартакиаде, деловой программе, церемониях открытия и закрытия слета. Для гостей были организованы выставки, интерактивные площадки, фотозоны. Свои стенды представили партнеры Всероссийского слета студенческих отрядов, включая ОЭЗ «Алабуга».

Организаторами мероприятия выступили Российские студенческие отряды совместно с Министерством образования и науки РФ, Правительством Красноярского края и Сибирским федеральным университетом. Партнеры слета – госкорпорация «Росатом», ПАО «Россети», Росмолодежь и проект «Больше, чем работа».

Видео: Наталья Рыбакова / «Татар-информ».