Татарстанское отделение МГЕР организовало урок мужества для студентов колледжа «ТИСБИ»

Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» совместно с партией организовало урок мужества для студентов колледжа «ТИСБИ». Об этом сообщает пресс-служба «МГЕР».

Мероприятие прошло в рамках проекта «Герои нашего времени. Память поколений», направленного на укрепление патриотизма среди молодежи, сохранение исторической памяти и формирование гражданской идентичности. Проект реализуется при поддержке гранта Раиса Республики Татарстан.

Встреча прошла с участием ветерана специальной военной операции Руслана Голубя и более 60 студентов. Он служил по контракту в Таджикистане с 2015 по 2022 год, после чего был направлен в зону СВО, где выполнял задачи на Донецком и Запорожском направлениях.

В ходе общения ветеран рассказал о службе и боевых буднях, отдельно отметив важность психологической и моральной устойчивости военнослужащих. Он подчеркнул значимость сохранения внутренней силы и поддержки боевого духа в сложных условиях.

Активистка Казанского местного отделения МГЕР Алсу Аксянова подчеркнула важность подобных встреч.

«Встречи с ветеранами – это возможность не только узнать о боевых буднях, но и почувствовать, насколько важна наша поддержка тем, кто стоит на передовой. Уроки мужества напоминают нам о ценности мира и о том, что за ним стоит героизм и самоотверженность наших бойцов. Такие встречи формируют у молодежи чувство ответственности за будущее своей страны», – подчеркнула она.