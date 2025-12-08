Татарстанское отделение МГЕР организовало урок мужества для студентов института юстиции

Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» организовало урок мужества для студентов Всероссийского государственного университета юстиции, в котором приняли участие ветеран СВО Эдуард Елизаров, руководитель Гуманитарного центра МГЕР РТ Азим Арсланов и более 160 студентов.

В ходе встречи ветеран, награжденный медалью за доблесть и мужество, рассказал, что в 2022 году подписал контракт в качестве добровольца и до 2024 служил под Херсоном на острове Большой Потемкин.

«Я не мог оставаться в стороне, когда мои друзья были там, кто-то вернулся, кто-то, к сожалению, не вернулся. Я не мог спокойно спать ночью, и принял решение идти на специальную военную операцию», – поделился Эдуард.

В свою очередь, Азим Арсланов рассказал о помощи бойцам и жителям освобожденных регионов: «С начала специальной военной операции мы отправляли в основном продукты питания. Сейчас, когда с этим уже более или менее все в порядке, мы сосредоточились на отправке машин, питбайков, дронов и других вспомогательных средств. Но в нашем запасе всегда есть все необходимое. Бывают моменты, когда нужно помочь всем, и мы готовы отправить все, что требуется».

Арсланов отметил, что каждый может внести свой вклад, принеся полезные бойцам вещи на базу Гуманитарного центра МГЕР по адресу: Казань, ул. Жуковского, д. 12.

Директор юридической клиники Казанского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) и преподаватель Рамиль Миннуллин подчеркнул важность личного контакта с бойцами СВО: «В условиях массовой дезинформации, нам необходимо напрямую обращаться к участникам операции. Это помогает молодежи сформировать истинное понимание ситуации и любовь к Родине».