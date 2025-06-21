Татарстанское отделение КПРФ рассказало о поддержке участников СВО

В организации и отправке 11 фур с гуманитарным грузом в поддержку участников СВО приняли участие представители Татарстанского регионального отделения КПРФ. Об этом сегодня сообщил «Татар-информу» секретарь Татарстанского Рескома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Хафиз Миргалимов.

«Наша партия с 2014 года оказывает реальную помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья. Регулярно участвуем в отправке фур с продуктами питания, водой и необходимыми вещами, уже отправили 139 фур», - рассказал он.

Миргалимов пояснил, что в зону специальной военной операции из Татарстана регулярно отправляются стройматериалы, продукты питания и другая помощь. Аналогичные акции проводят представители партии и в других субъектах страны.

«В Ульяновске формируются фуры, мы тоже помогаем деньгами, материалами или продуктами», - добавил он.

IV совместный пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии Татарстанского регионального отделения КПРФ прошел в Казани. На встрече были рассмотрены вопросы, касающиеся выборов 14 сентября 2024 года. Имя кандидата на выборы Раиса Татарстана от Татарстанского регионального отделения КПРФ назовут 29 июня в Казани.

В Республике Татарстан официально начался этап выдвижения кандидатов на должность Раиса. Выборы главы региона назначены на 14 сентября 2025 года. Согласно законодательству, участвовать в них могут только представители политических партий — самовыдвижение не предусмотрено.