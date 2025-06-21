Татарстанское отделение КПРФ: «Мы обязаны участвовать в выборах Раиса Татарстана»

Вопрос выдвижения кандидатуры на должность Раиса РТ от Татарстанского регионального отделения КПРФ обсудили сегодня участники IV совместного пленума комитета и контрольно-ревизионной комиссии Татарстанского регионального отделения КПРФ в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

«Самый главный вопрос сегодня – кандидатура на должность Раиса Татарстана. Президиум центрального комитета рассмотрел ряд кандидатур. Сегодня мы принимаем решение и утверждаем документацию по данному вопросу. Нам очень важно участвовать в этой выборной кампании», - сообщил «Татар-информу» до начала пленума первый секретарь Татарстанского Рескома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Хафиз Миргалимов.

Он пояснил, что при выдвижении кандидатуры был учтен политический опыт, возраст кандидата и «знание проблем республики изнутри».

На пленуме собрались участники партии из районов республики, секретари местных отделений. Также были приглашены представители Минюста и ЦИК РТ.

«Мы обязаны участвовать в выборах Раиса Республики Татарстан», - подчеркнул еще раз Миргалимов, обращаясь к участникам встречи.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

В своем выступлении он отметил социально-экономическую мощь и инвестиционную привлекательность региона. В Татарстане развитая система образования и медицины, работают крупные предприятия нефтепрома, авто- и авиастроения.

«Выборы Раиса Татарстана проходят в сложной международной ситуации, продолжается специальная военная операция. Наша партия активно поддержала решение Президента России о поддержке населения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья. Наша партия с 2014 года оказывает реальную помощь, регулярно участвуем в отправке фур с продуктами питания, водой и необходимыми вещами», - сказал Миргалимов.

Он обозначил и некоторые проблемные вопросы. Это, в частности, нехватка кадров в медицине и образовании, невысокие зарплаты и пенсии в отдельных отраслях в некоторых районах республики.

«Молодежь – будущее нашей страны. Основная часть молодежи стремится получить образование, достойные рабочие места, достойную заработную плату, хочет иметь хорошую семью и жилье. Государство должно помочь нашей молодежи», - подчеркнул Миргалимов.

Кроме того, он затронул вопросы экологии, уборки мусора в городах и районах республики, работу региональных операторов.

«Надо усилить государственный контроль», - сказал секретарь Татарстанского Рескома КПРФ.

На встрече были утверждены материалы третьего этапа XXVII отчетно-выборной конференции Татарстанского регионального отделения КПРФ, а также рассмотрены иные вопросы, касающиеся выборов 14 сентября 2024 года. Имя кандидата на выборы Раиса Татарстана от Татарстанского регионального отделения КПРФ назовут 29 июня на встрече, которая начнется в 11 часов в Казани.

В Республике Татарстан официально начался этап выдвижения кандидатов на должность Раиса. Выборы главы региона назначены на 14 сентября 2025 года. Согласно законодательству, участвовать в них могут только представители политических партий — самовыдвижение не предусмотрено.