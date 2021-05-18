Татарстанское отделение «ЕР» подвело итоги выдвижения кандидатов в праймериз

Для участия в праймериз в Татарстане зарегистрировали 96 человек. Из них около трети — моложе 35 лет. При этом почти половина участников не имеют опыта в политике. Об этом сообщил информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Также почти половину из тех, кто изъявил желание участвовать в предварительном голосовании «Единой России» составляют волонтеры, общественники и представители соцсферы. Например, впервые участвует в процедуре Анна Макарова — руководитель движения «Волонтеры-медики» в Татарстане. Она надеется, что участие в праймериз поможет расширить возможности для волонтеров.



«Движение «Волонтеры-медики» поддерживает систему здравоохранения, я хочу расширить наши возможности, привлекать больше волонтеров и тем самым помогать практической сфере медицины не только в крупных городах, но и в сельских поселениях», — сказала Макарова.



Среди молодых участников предварительного голосования также 30-летний Айдар Сагетдинов. Он работает начальником службы социального развития в АО «Татэнерго» и возглавляет совет общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций РТ». По его мнению, власти должны уделять больше внимания проблемам работающей молодежи.



Преподаватель химии Казанского медколледжа и активный волонтер Марина Сагдиева первой среди всех подала документы на участие в праймериз. Необходимо разными способами привлекать внимание к вопросам воспитания и образования детей и подростков, подчеркнула она.



«Я считаю, что именно воспитание и образование молодежи сейчас наиболее актуально, в ходе мероприятий предварительного голосования я планирую поднимать именно эти вопросы», — отметила Марина Сагдиева.

Серебряный волонтер Татарстана Хрия Халитова участвует в предварительном голосовании впервые. «Для меня участие в предварительном голосовании «Единой России» — это возможность заявить об инициативах волонтеров. У меня есть проекты, я хотела бы, чтобы о них знали по всей России», — рассказала Халитова.



Также праймериз партии в этом году отличаются высокой конкуренцией. По сравнению с прошлыми выборами депутатов Госдумы РФ в 2016 году количество участников увеличилось практически вдвое.