Татарстанское отделение «Единой России» отправит более ста тонн гуманитарного груза в ЛНР

Татарстанское отделение партии «Единая Россия» сегодня отправит более ста тонн гуманитарного груза в Луганскую народную республику. Об этом сообщил председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения Фарид Мухаметшин на заседании президиума политсовета татарстанского отделения партии.

«Продолжается поддержка новых регионов России. Сегодня формируется колонна гуманитарного груза для отправки в ЛНР. Шесть машин отвезут более ста тонн груза. Везем самое необходимое по запросам жителей. В прошлый раз отправили три большие машины с шифером, который нужен для восстановления жилых зданий, учреждений. В этот раз – стройматериалы, медтехника, лекарства, продукты питания», – рассказал глава парламента.

Мухаметшин уточнил, что отправка гуманитарного груза, собранного партийным активом, будет уже 21-й по счету. Он добавил, что в сборе гуманитарной помощи участвуют все татарстанцы.

«Признателен за то, что каждый раз мы находим поддержку у наших людей. Думаю, что в этом и есть залог нашего межнационального мира и согласия, крепости России. Мы будем продолжать эту работу», – подчеркнул он.

Председатель Госсовета также напомнил, что 22 марта произошло нападение на подмосковный «Крокус Сити Холл». По данным Следственного комитета, погибли 139 человек, 75 из них опознаны. По информации Министерства здравоохранения Московской области, пострадавшими считаются 182 человека.

В память о погибших в результате теракта Мухаметшин объявил на заседании минуту молчания. «Проводится сбор пожертвований семьям погибших и пострадавших в “Крокусе”. Занимается этим благотворительная организация “Добромир”. Прошу всех желающих помочь», – заявил он.