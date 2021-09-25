Татарстанское отделение «Единой России» обновило состав Регионального политсовета
Татарстанское отделение партии «Единая Россия» обновило состав Регионального политического совета. Решение было принято сегодня на втором этапе XXXIII Конференции ТРО ВПП «Единая Россия» в Казани.
«В соответствии с уставом партии состав Регионального политического совета подлежит ротации один раз в год не менее чем на 10% от его состава. Утвержденный количественный состав политсовета — 51 человек. Следовательно, необходимо ротировать шесть человек», — рассказала первый заместитель руководителя регионального исполкома партии Марина Несмелова.
Так, в связи с проведением процедуры обновления (ротации) прекращены полномочия следующих членов Регионального политсовета «Единой России»: Айдара Ильясова, Павла Лоханова, Рафиса Сулейманова, Рамиса Хаялиева, Дамира Фаттахова и Анжелы Шариповой.
Кроме того, на основании личного заявления о добровольном сложении полномочий из состава политсовета вывели Ирека Зиннурова.
«Несмотря на ротацию, эти люди не уходят из поля нашего внимания, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество», — отметила Несмелова.
Избраны в состав Регионального политического совета партии Владимир Вавилов, Марат Закиров, Ольга Куракина, Алексей Меньшов, Людмила Рыбакова, Вячеслав Сенин и Алексей Ярухин.
Проведена также ротация состава президиума Регионального политического совета «Единой России». В частности, прекращены полномочия Марата Зиатдинова и Татьяны Ларионовой.
«Мы выводим их из президиума, но они остаются в составе республиканского политсовета», — подчеркнул заместитель секретаря татарстанского отделения партии Юрий Камалтынов.
Новыми членами президиума голосованием избраны глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев и председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.