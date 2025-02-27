Татарстанское движение «Ярдәм янәшә!» отправило гуманитарную помощь в Курскую область

Сегодня при поддержке Татарстана республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» отправило очередную партию гуманитарной помощи в Курскую область.

В Курскую область передали одежду и обувь для взрослых и детей, которую приобрели с помощью неравнодушных жителей республики, которые отправляли пожертвования в Благотворительный фонд «Ак Барс Созидание». Продукция предоставлена поставщиком «Магнит Маркет».

Гуманитарная помощь сформирована с учётом заявки от пострадавших жителей в Курской области, это уже 15 отправка.