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СВО 27 февраля 2025 16:46

Татарстанское движение «Ярдәм янәшә!» отправило гуманитарную помощь в Курскую область

Сегодня при поддержке Татарстана республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» отправило очередную партию гуманитарной помощи в Курскую область.

В Курскую область передали одежду и обувь для взрослых и детей, которую приобрели с помощью неравнодушных жителей республики, которые отправляли пожертвования в Благотворительный фонд «Ак Барс Созидание». Продукция предоставлена поставщиком «Магнит Маркет».

Гуманитарная помощь сформирована с учётом заявки от пострадавших жителей в Курской области, это уже 15 отправка.

#гуманитарная помощь
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