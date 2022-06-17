Татарстанское дерби осталось за Челнами: «КАМАЗ» обыграл в контрольной игре «Нефтехимик»

Челнинский КАМАЗ одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (1:0) в первой контрольной игре предсезонных сборов.

Матч состоялся на базе нижнекамского коллектива, а единственный и победный мяч в игре забил нападающий КАМАЗа Илья Голятов. Стоит отметить, что 19-летний футболист является воспитанником «Спартака» и в данный момент находится в челнинском клубе на просмотре.

Напомним, оба татарстанских клуба в следующем сезоне выступят в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ). До старта сезона КАМАЗ проведет еще как минимум две товарищеские игры: 20 июня с ульяновской «Волгой» и 24 июня с казанским «Рубином».

Ранее «КАМАЗ» подтвердил свое участие в сезоне 2022/23 Футбольной национальной лиги. Челнинский клуб, который занял в предыдущем розыгрыше ФНЛ 17-е место, заменит в новом сезоне первого дивизиона страны прекративший свое существование «Спартак-2».

Таким образом, в следующем сезоне ФНЛ выступят сразу три татарстанских клуба: «Рубин» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), КАМАЗ (Набережные Челны).