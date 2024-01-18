Татарстанских водителей просят не мешать снегоуборочной технике в предстоящую непогоду

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сообщает об ухудшении погодных условий и призывает водителей не препятствовать работе дорожной технике.

Согласно информации Гидрометцентра РФ, завтра на территории Татарстана вновь ухудшадся погодные условия. Ожидаются снегопады и ветер до 20 метров в секунду.

При возникновении сложных метеорологических условий будет привлечено к работе 260 единиц рабочей техники: 134 комбинированные дорожные машины, 56 тракторов со снегоуборочным оборудованием, 28 автогрейдеров, 30 погрузчиков, 3 бульдозера, 3 экскаватора и 6 шнекороторных снегоочистителей.

Количество задействованной в работе техники регулируется в соответствии с интенсивностью осадков и дорожными условиями.

В случае возникновения затруднения движения транспорта на тяжелых подъемах и спусках во время снегопада, ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» призывает водителей грузовых транспортных средств по возможности не занимать левую полосу и обеспечивать проезд снегоуборочной техники к проблемным участкам для обработки противогололедными материалами и очистки проезжей части.