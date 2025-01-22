Татарстанских водителей предупредили о сильном ветре и метели на дорогах республики

В ближайшие сутки в Татарстане ожидается понижение температуры воздуха до -28 градусов, метель с ухудшением видимости до двух километров и сильный ветер порывами до 18 м/с.

Госавтоинспекция Татарстана рекомендует водителям воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу, выбирать скорость движения исходя из погодных и дорожных условий, использовать ремни безопасности и перевозить детей только в автокреслах.

Автоинспекторы советуют без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности отказаться от передвижения на личных транспортных средствах.