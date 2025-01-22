Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанских водителей предупредили о сильном ветре и метели на дорогах республики
В ближайшие сутки в Татарстане ожидается понижение температуры воздуха до -28 градусов, метель с ухудшением видимости до двух километров и сильный ветер порывами до 18 м/с.
Госавтоинспекция Татарстана рекомендует водителям воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу, выбирать скорость движения исходя из погодных и дорожных условий, использовать ремни безопасности и перевозить детей только в автокреслах.
Автоинспекторы советуют без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности отказаться от передвижения на личных транспортных средствах.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников