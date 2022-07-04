Татарстанских студентов позвали на Донбасс для разбора завалов

Студентам из Татарстана предложили принять участие в гуманитарной миссии на территории Донбасса. Их собирают для разбора завалов и восстановления инфраструктуры в Донецкой народной республике.

Из публикации в сообществе «Студенческие отряды» следует, что восстанавливать придется также мемориальный комплекс «Саур-Могила».

Кроме того, стать волонтерами предлагают студентам медвузов и медучилищ. В Луганской народной республике требуются медработники среднего и младшего звена.

Помимо этого добровольцам предлагают отправиться на Донбасс в качестве вожатых в детских лагерях. Отправления пройдут 1 и 15 июля, а также 1 и 15 августа. Каждая миссия продолжится от 14 до 21 дня.