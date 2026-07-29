Татарстанских соколов-балобанов за неделю заметили в четырех регионах России

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Соколов-балобанов (лат. Falco cherrug), программа по реинтродукции которых реализуется в Татарстане, за неделю заметили в четырех регионах России, включая и родную для них республику. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ, специалисты которого в рамках проекта по возрождению Волжско-Камской популяции этого хищника отслеживают перемещения птиц.

Еженедельный контроль охватывает территорию не только Татарстана, но и соседних регионов, что позволяет оперативно отслеживать пути миграции этих представителей соколиных. С помощью GPS-трекеров зафиксированы перемещения птиц у таких населенных пунктов, как деревня Долгая Поляна в Тетюшском районе РТ, город Нижнекамск в Татарстане, а также город Нефтекамск в Башкортостане, город Ижевск в Удмуртии и город Омутнинск в Кировской области. Как правило, птицы останавливаются вблизи хозяйственных объектов.

Всего в текущем, 2026 году в естественную среду обитания Татарстана выпущены 25 соколят. Из них 16 выращены в Казанском зооботаническом саду, а еще девять доставлены из специализированного питомника. Как отметила заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева, общее число реинтродуцированных особей сокола-балобана в регионе достигло 49.

Все выпущенные соколята окольцованы и оснащены GPS-трекерами для мониторинга их миграций. В этом году впервые все возвращенные в дикую природу птицы находятся под цифровым наблюдением – данные об их перемещениях поступают на единую платформу.

Проект по реинтродукции сокола-балобана реализуется в Татарстане с 2023 года. Он нацелен на восстановление популяции хищника, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы, РФ и РТ, и поддержание экологического баланса в регионе. Программа рассчитана до 2036 года, ежегодно планируется выпускать в природу как минимум 20 птенцов.

Инициаторами выступают Министерство экологии РТ и Региональный общественный фонд имени А. И. Щеповских при поддержке компании «СИБУР», Казанского зооботсада, Волжско-Камского заповедника, Казанского федерального университета и питомника «Сапсан» (Тульская область). Работы направлены на поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова программа реинтродукции сокола-балобана в 2026 году масштабирована. Выпуск птенцов организовали на двух площадках – на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника и в Камско-Устьинском районе, было обустроено три специальных искусственных гнезда (хэка).

Балобан – ключевой хищник, регулятор численности грызунов, в том числе в сельхозугодьях. Его исчезновение в середине XX века было вызвано распашкой целины, применением хлорорганических пестицидов и браконьерством. Без активных мер реинтродукции виду грозило полное исчезновение в регионе. Отлов и отстрел сокола-балобана запрещены законодательством. Сохранение популяции редкого хищника – важная задача, требующая внимания и бережного отношения со стороны общественности, напомнили в Минэкологии РТ.