Татарстанских школьников пригласили принять участие в олимпиаде по родным языкам

Татарстанские школьники могут получить льготы при поступлении, приняв участие в олимпиаде по родным языкам, сообщают ее организаторы. Мероприятие проводится по проекту «Федеральная олимпиада школьников по родным языкам и литературам народов России» в рамках Северно-Восточной олимпиады школьников 2024/2025 учебного года. Проект реализуется под патронатом Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Так как Северно-Восточная олимпиада школьников входит в перечень олимпиад школьников от Минобрнауки РФ, ее дипломантам предоставят ряд льгот, в том числе зачисление в ряд вузов по определенным специальностям без вступительных испытаний, возможность быть приравненным к 100-балльникам ЕГЭ, получить дополнительные баллы. Возможность предоставляется в соответствии с правилами приема вуза и в том случае, если абитуриент сдал Единый государственный экзамен по русскому языку не менее чем на 75 баллов.

Олимпиада проводится по 54 профилям и охватывает 66 субъектов Федерации и страны СНГ. В реализации мероприятий задействованы 36 ведущих высших учебных заведений и заинтересованных организаций в России. Дипломы участников олимпиады действенны в течение четырех лет. Принять участие в ней могут школьники 8-11-х классов.

Первый, дистанционный этап олимпиады проходит с 11 ноября по 11 января. Прием заявок на платформе завершится на день раньше.

В феврале-марте в вузах — организаторах проекта состоится заключительный этап олимпиады.

На сайте проекта доступны демоверсии заданий, которые могут встретиться участникам мероприятия.