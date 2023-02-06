Татарстанских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе научно-популярного видео

В Татарстане до 6 марта проходит прием заявок на участие в конкурсе научно-популярного видео «Знаешь? Научи!». Его участники со всей России смогут попробовать себя в роли научно-популярных блогеров и выиграть сертификаты на образовательные курсы, технику и поездки, а также новое оборудование для школ.

Присоединиться к конкурсе могут ученики 1-11 классов. Для этого необходимо записать научно-популярное видео и опубликовать его на сайте nauka.homo-science.ru. Видео длительностью не более трех минут должно в доступной и интересной форме объяснять научную теорию, концепцию или явление.

После окончания приема видео участникам предстоит самим оценить работы друг друга по трем критериям: понятность, увлекательность видео и глубина освещения темы. Видеоролики с наиболее высокими оценками представят членам экспертного совета конкурса, в который входят представители научного сообщества – молодые ученые, исследователи и студенты.

Эксперты выберут победителей в разных возрастных категориях (младшая, средняя и старшая школа) и тематических номинациях конкурса, посвященных различным отраслям науки: «Естественные науки», «Информационные технологии и точные науки», «Место человека во Вселенной», «Общественные и гуманитарные науки», «Науки будущего».

«Этот конкурс помогает детям и подросткам знакомиться с научной деятельностью, погружаться в разные ее направления и делиться знаниями с окружающими, считает гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. – Для участников конкурса созданы такие условия, в которых каждый из них может проявить свои таланты, опираясь на индивидуальные интересы, и получить профессиональную поддержку от педагогов и наставников».

Кроме детей специальные призы получат школьные учителя-наставники финалистов, а школы победителей будут оснащены специальным современным оборудованием.

Конкурс «Знаешь? Научи!» проводится при поддержке национального проекта «Наука и университеты», напоминает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина. Кроме того, глава государства также объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий, обозначив среди задач привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи.